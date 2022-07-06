Сочетание лучших элементов от смарт-телевизоров и мониторов

Компания Gigabyte объявила о начале продаж анонсированного ранее монитора 4K размером 54,6 дюймов. Модель S55U сочетает в себе лучшие элементы игрового монитора и умного телевизора. Это означает высокую частоту обновления, FreeSync Premium и встроенные Android-приложения вроде YouTube и Netflix.

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Впервые о существовании S55U стало известно в мае. Это не первый монитор, сочетающий в себе функциональность игр и мультимедийных развлечений. В данном случае панель VA даёт разрешение 4K, 96% цветового диапазона DCI-P3 и 140% sRGB, максимальную яркость 1500 нит, частоту 120 Гц, коэффициент контрастности 5000:1 и минимальное время отклика 2 мс. Ещё есть FreeSync Premium, но нет DisplayPort.

Для домашних развлечений есть система Android, кнопка Google Assistant на пульте и иконки приложений YouTube, Google Play, Netflix и Amazon Prime. Имеется поддержка форматов HDR, включая HDR 10+, HLG и Dolby Vision, а также два динамика мощностью 10 Вт с поддержкой Dolby Atomos/DTS HD.

Для подключения доступны два порта HDMI 2.1, два HDMI 2.0, один входящий порт USB 3.2 Gen 1, один исходящий USB 3.2 Gen 1, один USB 2.0, один Ethernet, разъём для наушников, оптический выход, беспроводная связь 802.11ac и Bluetooth.

Цену Gigabyte пока не называет, пишет Techspot.

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