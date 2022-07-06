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Мини-ПК Zotac ZBOX Magnus EN на Intel Core i7-11800H и GeForce RTX 3080 стоит от $1500
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В этом году компания Zotac представила мини-компьютеры ZBOX Magnus EN-Series на современных видеокартах Nvidia GeForce RTX 30. Теперь начат приём предварительных заказов на них в странах вроде Японии по цене от $1500.

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Поступающие в продажу 12 июля устройства Zotac ZBOX Magnus EN-Series работают на процессорах Intel Tiger Lake-H. Предлагается три модификации устройства. Лучший вариант ZBOX E series MAGNUS EN173080C получил чип Intel Core i7-11800H и RTX 3080 для ноутбуков. Следом по цене находится ZBOX E series MAGNUS EN173070C на этом же процессоре и с картой GeForce RTX 3070 Mobile. Внизу располагается ZBOX E series MAGNUS EN153060C на Core i5-11400H и GeForce RTX 3060.

RTX 3080 потребляет 150 Вт, RTX 3070 125 Вт, про RTX 3060 такой информации нет. Поскольку это мобильные варианты, производительность будет ниже по сравнению с аналогичными картами для полноценных компьютеров. Здесь используются урезанные графические процессоры и пониженные тактовые частоты, но и их производительности в компактном корпусе хватает для игр. Не мешает этому даже предпоследнее поколение процессоров.

У всех трёх модификаций 16 ГБ памяти DDR4 SODIMM с возможностью расширения до 64 ГБ и SSD NVMe вместимостью 512 ГБ (Gen 3.0 M.2). Среди портов два LAN (2,5G + 1G), Wi-Fi 6 AX1650, Bluetooth 5.0, пять USB 3.1 Type-A, один Thunderbolt 4, разъёмы для микрофона и наушников, устройство чтения карт SD, два DP 1.4. и два выхода HDMI 2.1.

Размеры корпуса 210 х 203 х 62,2 мм при объёме 2,85 литра. У него есть вентилятор для активного охлаждения и отверстия в верхней части для выпуска горячего воздуха. Нашлось место и для 2,5-дюймового SSD. В комплект входит адаптер переменного тока 330 Вт/19,5 В, установлена 64-разрядная Windows 11 Pro, сообщает WCCFTech.

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Версия с картой RTX 3080 стоит $2380, с RTX 3070 $1819, а с RTX 3060 $1640. В США цена на версию с RTX 3060 ожидается от $1500.

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#zotac #компьютеры
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