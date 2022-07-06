Компания Motorola познакомила интересующихся с особенностью своего очередного флагманского смартфона. Это может быть модель Moto X30 Pro, известная ещё как Motorola Frontier.
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На изображении демонстрируется основная камера с сенсором размером 1/1,22 дюйма. Его разрешение должно составлять 200 Мп. В Китае аппарат может поступить в продажу под названием Moto X30 Pro, а в некоторых странах называться Moto Edge 30 Ultra. Недавно устройство с модельным номером XT2241-1 нашли на китайском сайте сертификации 3C.
Ранее производитель обещал смартфон с камерой 200 Мп и процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Может использоваться сенсор Samsung ISOCELL HP1, который ненамного уступает дюймовому сенсору в недавно представленном Xiaomi 12S Ultra.
Ожидается использование изогнутого экрана AMOLED 6,73 дюйма FHD+ с поддержкой HDR10+ и частотой 144 Гц. Ёмкость аккумулятора должна быть 4500 мАч и зарядка до 125 Вт. Сзади будут также камеры 50 Мп и 12 Мп, а разрешение передней 60 Мп, сообщает Gizmochina.