Об этом предупреждают поставщики Apple

До анонса смартфонов серии iPhone 14 остаётся всего пара месяцев, а скоро после этого они поступят в продажу. Слухов про эти устройства как всегда много и очередной из них говорит о том, что цены на эти шедевры инженерной мысли в очередной раз вырастут.

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Bloomberg ссылается на одного из японских поставщиков химикатов для компании TSMC, выпускающей процессоры для Apple. Именно этот поставщик считает, что цены на iPhone могут заметно вырасти. Поставщик утверждает, что ему пришлось увеличить стоимость материалов. Виновными назначены многочисленные экономические проблемы, с которыми сталкивается полупроводниковая промышленность.

Говорится также, что в этом году цены на комплектующие поднимались уже много раз. Виноваты в первую очередь влияние коронавируса на цепи поставок, ситуация в Украине и даже падение курса иены. В интервью финансовый директор этого поставщика высказал мнение, что проблема может не решиться до будущего года.

Если другие поставщики тоже поднимали цены на свою продукцию, расплачиваться за это предстоит покупателям айфонов, поскольку Apple вряд ли собирается снижать свою прибыль от продаж.

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