Motorola в последнее время выпускает смартфоны один за другим. Сейчас ведётся подготовка к релизу ещё одной модели серии G. Аппарат Moto G32 заметили в российской сертификации EEC.
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Отсюда стали известны модельные номера XT2235-2, XT2235-3 и XT2229-3. Первый ранее прошёл сертификацию BIS, так что будет продаваться и в Индии. Номер XT2229-3 совпадает с номером Moto E32. Выходит, что G32 может быть переименованным E32.
В таком случае можно предположить спецификации этого устройства. У него будет экран 6,5 дюйма HD+ с частотой 90 Гц. Используется процессор MediaTek Helio G37. Сзади три камеры с основной 16 Мп и две по 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп.
Ёмкость аккумулятора 5000 мАч, зарядка 15 Вт через USB-C. Среди других характеристик сканер отпечатков сборку на корпусе, MyUX на Android 12, отсек для карт microSD и защита от воды IP52. Этот аппарат был доступен в сером и серебряном цветах, пишет Gizmochina.