Он будет представлен в Китае 11 июля

3050 за 30 тр - успей взять по старой цене

3050 за 30 тр - успей взять по старой цене

После релиза на международные рынки смартфона Red Magic 7 Pro в начале года бренд Nubia готовит линейку Red Magic 7S. Здесь будут модели Red Magic 7S и Red Magic 7 Pro, анонс которых запланирован на 11 июля. Аппараты прошли сертификацию в TENAA и 3C, так что известны некоторые их характеристики.

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Следом Red Magic 7S Pro появился в базе данных бенчмарка Geekbench. Устройство заметили под модельным номером NX709S на 4-ядерном процессоре с номинальной частотой 2,2 ГГц и частотой в разгоне 3,19 ГГц. Ещё здесь есть графический процессор Adreno 730, что может указывать на чип Snapdragon 8+ Gen 1.

Указано и наличие 16 ГБ оперативной памяти с системой Android 12. В одноядерных тестах набрано 1353 балла, в многоядерном 4296.

Ранее говорилось об экране OLED FHD+ 6,8 дюйма с частотой 165 Гц. Ожидается 8/12/16/18 ГБ памяти и 128/256/512 ГБ/1 ТБ хранилище. Основная камера должна быть 64 Мп и сзади будут ещё две камеры, а передняя 8 Мп. Ёмкость аккумулятора может составить 4500 мАч с зарядкой 120 Вт, пишет Gizmochina.

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