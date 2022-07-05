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Стал известен дизайн Realme GT 2 Master Explorer с двумя камерами 50 Мп
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12 июля в Китае будет представлен смартфон Realme GT 2 Master Explorer. Недавно он прошёл сертификацию в китайской организации TENAA, что позволило ознакомиться со спецификациями и внешним видом. Теперь его изображением поделился сам производитель.

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На этом изображении отсутствует упоминание японского дизайнера Наото Фукасавы, разработавшего прежние модели этой серии. И всё же, внешний вид достаточно привлекательный.

Аппарат обладает кожаной отделкой сзади и корпусом из металла с заклёпками по краям. Будут предлагать как минимум зелёный и белый цветовые варианты устройства, но насчёт материала корпуса у этих версий ничего не известно. Спереди находится экран AMOLED с отверстием под камеру по центру и тонкими рамками по сторонам.

Диагональ экрана составляет 6,7 дюйма и внутри находится сканер отпечатков. Разрешение экрана 1080 х 2400 пикселей и частота 120 Гц. Разрешение передней камеры 16 Мп, на обратной стороне две камеры по 50 Мп и одна 2 Мп. Используется система Android 12 и оболочка Realme 3.0.

Работает всё это с флагманским чипом Snapdragon 8+ Gen 1, памяти 6/8/12 ГБ, хранилище 128/256/512 ГБ. Ёмкость батареи будет 5000 мАч, а зарядка скорее всего 100 Вт, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #realme
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