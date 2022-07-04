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Анонсирован фитнес-браслет Mi Band 7 Pro с экраном AMOLED 1,64 дюйма
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Наряду с несколькими смартфонами Xiaomi 12S и ноутбуками китайский производитель представил в понедельник свой наиболее продвинутый фитнес-браслет Mi Band 7 Pro. Внешний вид у него напоминает более дешёвую модель Redmi Smart Band Pro, но корпус сделан из металла.

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По функциональности в этом браслете есть всё, что и в младшей модели Mi Band 7. Это непрерывный мониторинг сердечного ритма, сна, уровня кислорода в крови и различные режимы физической активности. Доступны интеллектуальные уведомления, управление музыкой и камерой, поиска смартфона, бесконтактные платежи и поддержка голосовых команд.

Mi Band 7 Pro обладает экраном AMOLED 1,64 дюйма с плотностью пикселей 326 ppi и поддержкой постоянно активного дисплея. Есть более 180 встроенных домашних экранов, 117 спортивных режимов для помещений и открытого воздуха, GPS. Предлагается только вариант браслета с NFC и водонепроницаемостью до 5 атм.

Браслет поступит в продажу в Китае сегодня в двух цветовых вариантах с шестью яркими силиконовыми ремешками по цене от 399 юаней, пишет xda-developers.

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