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RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

В понедельник в Китае компания Xiaomi провела мероприятие и представила ряд новых устройств. Главными анонсами были смартфоны серии Xiaomi 12S, а вслед за ними представили ноутбуки Xiaomi Book Pro 2022. Они предлагаются с размерами экрана 14 и 16 дюймов.

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Xiaomi Book Pro 14 2022 обладает панелью OLED E4 с алгоритмом цветокоррекции Xiaomi 3D LUT. Разрешение составляет 2880 х 1800 при соотношении площади экрана к корпусу до 90% и соотношении сторон 16:10. Экран получил максимальную яркость до 600 нит и поддерживает 100% цветового диапазона DCI-P3 и 100% sRGB.

Корпус сделан из авиационного алюминиевого сплава с применением высокотехнологичного процесса резьбы с ЧПУ. Весит он только 1,5 кг при толщине 14,9 мм.

Ноутбук работает на процессорах Intel Core P 12-го поколения, включая Core i5-1240P с усовершенствованной гетерогенной архитектурой, 12 ядрами и 16 потоками, частотой разгона до 4,4 ГГц и TDP до 35 Вт. Объём памяти LPDDR5-5200 16 ГБ, накопитель PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, зарядное устройство на нитриде галлия мощностью 100 Вт, батарея 56 Вт•ч и два полнофункциональных порта USB3.2 Gen2. Есть зарядка PD и зарядка DP 1.4, интерфейс Thunderbolt 4 и разъём 3,5 мм.

Поддерживаются сертификаты Dolby Vision, VESA Display HDR 500, TÜV Rheinland с низким уровнем синего света и двойная сертификация Eye Care Display для защиты глаз. Интеллектуальный светочувствительный датчик Light Sensor способен автоматически регулировать яркость экрана и клавиатуры.

Book Pro 14 2022 стал первым ноутбуком Xiaomi с сенсорным экраном. Он поддерживает 10-точечное касание высокой чёткости и жесты Windows 11. Сенсорная панель собственной разработки Xiaomi чувствительна к силе нажатия.

Тонкий и лёгкий корпус получил двойные вентиляторы, два отверстия для отвода воздуха, две тепловых трубки 8 + 6 мм. Устройство работает на Windows 11 с программным обеспечением Xiaomi MIUI +, Xiaomi Computer Assistant, XiaoAI.

Xiaomi Book Pro 16 2022 обладает 16-дюймовым экраном. Дизайн и материалы почти не отличаются от Xiaomi Book Pro 14. Толщина корпуса здесь 14,9 мм, ёмкость батареи выросла до 70 Вт•ч.

Book Pro 14 2022 стоит от 5899 юаней за версию с Intel Core i5, Book Pro 16 2022 на Core i5 обойдётся в 7399 юаней. Продажи в Китае начнутся 8 июля, сообщает Gizmochina.

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