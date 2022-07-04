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RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

Пару лет назад был представлен гибкий смартфон Oppo Find N, первый для этого китайского производителя. Теперь компания работает над подобными устройствами нового поколения, которые могут быть анонсированы до конца года.

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Об этом пишет инсайдер Digital Chat Station. Oppo якобы работает над двумя смартфонами, один из которых раскрывается вдоль, а другой поперёк. Сказано также, что из этих двух похожий на представителей серии Samsung Galaxy Z Flip аппарат известен сейчас под кодовым именем Dragonfly. Маркетинговое название ещё не было определено.

Предположительно, этот аппарат получит экран с частотой 120 Гц. Производитель сосредоточил усилия на уменьшении толщины устройства и на внедрении нового шарнира.

Ещё Oppo работает над заменой для модели Find N. Этот аппарат может получить простое название Find N 2 и такую же частоту экрана 120 Гц. Устройство будет оптимизировано по весу и толщине.

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Ещё во втором полугодии от Oppo ждут серию традиционных флагманов на чипах Snapdragon и MediaTek Dimensity, пишет Gizmochina.