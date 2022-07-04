Пару лет назад был представлен гибкий смартфон Oppo Find N, первый для этого китайского производителя. Теперь компания работает над подобными устройствами нового поколения, которые могут быть анонсированы до конца года.
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Об этом пишет инсайдер Digital Chat Station. Oppo якобы работает над двумя смартфонами, один из которых раскрывается вдоль, а другой поперёк. Сказано также, что из этих двух похожий на представителей серии Samsung Galaxy Z Flip аппарат известен сейчас под кодовым именем Dragonfly. Маркетинговое название ещё не было определено.
Предположительно, этот аппарат получит экран с частотой 120 Гц. Производитель сосредоточил усилия на уменьшении толщины устройства и на внедрении нового шарнира.
Ещё Oppo работает над заменой для модели Find N. Этот аппарат может получить простое название Find N 2 и такую же частоту экрана 120 Гц. Устройство будет оптимизировано по весу и толщине.
Ещё во втором полугодии от Oppo ждут серию традиционных флагманов на чипах Snapdragon и MediaTek Dimensity, пишет Gizmochina.