Известный аналитик Гас Ричард недавно снизил прогноз по доходам выпускающих потребительские процессоры, графические процессоры и игровые консоли подразделений AMD на 2023 год. Потребители продолжают уменьшать необязательные расходы в свете роста инфляции в разных странах. Зато доходы AMD на серверном рынке могут продолжить расти впечатляющими темпами.
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По словам аналитика, доходы AMD от процессоров для настольных ПК и ноутбуков уменьшатся на 6%, а от потребительских графических процессоров на 7%. Этот сегмент рынка принесёт AMD примерно на $675 млн меньше, чем в 2022 году.
Напомним, что консоли PlayStation 5 и Xbox Series X/S работают на процессорах AMD. Ричард считает, что доход компании от игровых приставок вырастет на $400 млн (+8%). Это значительно ниже его же прошлого прогноза, где речь шла о росте на $740 млн.
В следующем году доходы от Xilinx уменьшатся на 6%. AMD завершила сделку по приобретению этой полупроводниковой компании, занимающейся в основном FPGA и CPLD.
При этом на корпоративном рынке доход AMD может вырасти на 55% или примерно на $3,1 млрд. Ричард утверждает, что серверные процессоры AMD EPYC будут пользоваться большим спросом, позволяя компенсировать снижения дохода в других сегментах рынка.
Аналитик также снизил прогноз по стоимость акций AMD с $97 до $95. Сейчас они стоят $73, пережив падение на 30% за июнь, пишет Techspot.