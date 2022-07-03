Облачные сервисы часто рекламируют «безграничные ресурсы», которые можно масштабировать под текущие потребности. Azure, как и другие облачные сервисы, в последние годы столкнулся с большим ростом спроса на ресурсы для удовлетворения потребностей самой компании и её удалённых сотрудников. К несчастью, проблемы начинают затрагивать и сторонних клиентов.
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Более двух десятков датацентров Azure, включая ключевые в Вашингтоне, Европе и Азии, сейчас работают с ограниченной пропускной способностью. Это снижение ёмкости вызвано рядом причин и может привести к тому, что клиенты не смогут задействовать инфраструктуру и сервисы на Azure для своей повседневной работы.
Microsoft вместе с другими поставщиками облачных услуг испытывает дефицит компонентов на фоне роста спроса на дистанционную работу по причине пандемии. Невозможность закупить процессоры и прочее оборудование привела к тому, что спрос опережает предложение. Чтобы продолжать продвигать свои облачные сервисы, Microsoft задействовала устаревшую инфраструктуру.
Компания запустила дополнительные датацентры по всему миру, увеличивая общую мощность. Помогает это не во всех регионах. В прошлом месяце Microsoft Azure предупредила клиентов о возможности сбоев из-за «беспрецедентного роста нагрузок» и выдала руководство по устранению неполадок с выделением виртуальных машин.
Представители компании прогнозируют сохранение дефицита до 2023 года в ключевых датацентрах, пишет Techspot.