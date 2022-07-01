Курсы криптовалют остаются на минимальном уровне за последние полтора года, биткоин в пятницу снизился ниже уровня в $20000. Майнинг становится всё менее прибыльным, что на руку рисковым покупателям подержанных видеокарт. Согласно статистике, цены на них за последние месяцы упали на 50%. Предстоящий почти мифический переход Ethereum с концепции доказательства работы на доказательство доли двигает цены на видеокарты ещё ниже.
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Bloomberg пишет, что рынок потребительских видеокарт без майнеров может уменьшиться более чем на треть. 35% потребительских видеокарт были приобретены майнерами в надежде на рост криптовалют в конце прошлого года, когда биткоин достиг рекордного курса в $68000. С тех пор курс упал в три с лишним раза и далеко не все майнеры верят в возвращение прежних высот или готовы дожидаться этого. На сайтах вроде eBay они продают карты по ценам вдвое ниже, чем несколько месяцев назад.
RTX 3090 Ti в апреле стоила на eBay в среднем $2000, а сейчас предлагается за $1650. RTX 3080 10 ГБ за несколько месяцев подешевела с $1000 до $770. Новые видеокарты тоже приближаются к рекомендованным ценам, а иногда бывают и дешевле (в США, Европе или Китае). Это стало одной из причин спада продаж материнских плат, поскольку исчезли желающие покупать готовые системные блоки, чтобы выдернуть оттуда видеокарту.
Стоит ли играть в лотерею с покупкой карты с рук в надежде, что она сохранила свою первоначальную производительность и прослужит ещё много лет, каждому предстоит решать самостоятельно, пишет Techspot.