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Цены на бывшие в употребление видеокарты за несколько месяцев снизились наполовину
Майнеры продолжают избавляться от карт для компенсации убытков
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Курсы криптовалют остаются на минимальном уровне за последние полтора года, биткоин в пятницу снизился ниже уровня в $20000. Майнинг становится всё менее прибыльным, что на руку рисковым покупателям подержанных видеокарт. Согласно статистике, цены на них за последние месяцы упали на 50%. Предстоящий почти мифический переход Ethereum с концепции доказательства работы на доказательство доли двигает цены на видеокарты ещё ниже.

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Bloomberg пишет, что рынок потребительских видеокарт без майнеров может уменьшиться более чем на треть. 35% потребительских видеокарт были приобретены майнерами в надежде на рост криптовалют в конце прошлого года, когда биткоин достиг рекордного курса в $68000. С тех пор курс упал в три с лишним раза и далеко не все майнеры верят в возвращение прежних высот или готовы дожидаться этого. На сайтах вроде eBay они продают карты по ценам вдвое ниже, чем несколько месяцев назад.

RTX 3090 Ti в апреле стоила на eBay в среднем $2000, а сейчас предлагается за $1650. RTX 3080 10 ГБ за несколько месяцев подешевела с $1000 до $770. Новые видеокарты тоже приближаются к рекомендованным ценам, а иногда бывают и дешевле (в США, Европе или Китае). Это стало одной из причин спада продаж материнских плат, поскольку исчезли желающие покупать готовые системные блоки, чтобы выдернуть оттуда видеокарту.

Цены на eBay

Стоит ли играть в лотерею с покупкой карты с рук в надежде, что она сохранила свою первоначальную производительность и прослужит ещё много лет, каждому предстоит решать самостоятельно, пишет Techspot.

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#видеокарты #майнинг
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