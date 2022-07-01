В том числе здесь есть новая QWERTY-клавиатура

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Очередные сведения от известного инсайдера Эвана Бласса позволили ознакомиться с внешним видом системы Wear OS 3.5 и One UI Watch 4.5, которые будут использоваться в следующих умных часах Samsung. Были упомянута новая QWERTY-клавиатура. Можно будет настраивать звук, применять цветовые фильтры и использовать двойное касание для запуска ярлыка специальных возможностей, возвращения к недавно использовавшемуся приложению, запуска Bixby и не только.

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Кроме использования QWERTY-клавиатуры для ввода, можно дважды нажать на кнопку действия для активации голосового ввода из любого места системы. Будет поддержка Dual SIM. Пользователи смогут выбирать, какую SIM-карту использовать для текстовых сообщений и телефонных звонков.

Samsung скоро представит часы Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Classic и Galaxy Watch 5 Pro. Известно, что у них будут батареи 276 мАч, 397 мАч и 572 мАч соответственно, пишет Phonearena.

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