Рынок персональных компьютеров только выиграл от пандемии из-за рост спроса на электронику для работы и учёбы из дома. Поскольку на смартфонах не особо поработаешь, некоторым людям без компьютеров или с устаревшими компьютерами пришлось покупать новые модели. Теперь про пандемию забыли и вместе с этим спрос возвращается на прежние отметки.
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В только что закончившемся втором квартале ситуацию на рынке ПК можно охарактеризовать как возвращение в нормальное состояние. Более-менее решены проблемы с дефицитом компонентов, ростом стоимости материалов и логистикой.
Теперь аналитики из фирмы Gartner предсказывают падение продаж на 9,5% по итогам года. Спрос на корпоративные компьютеры сократится на 7,2%, отчего пострадает прибыль производителей вроде Dell, HP, Lenovo.
Прогноз ещё хуже в Европе, на Ближнем Востоке и Африке (регион EMEA). По мнению Gartner, потребительский спрос на ПК здесь в этом году может сократиться на 14%. Ожидается падение продаж планшетов и смартфонов примерно на 7%. Samsung и другие производители недавно сократили заказы на компоненты из-за увеличения запасов.
Старший директор Gartner Ранджит Атвал считает, что ситуация в Украине, высокая инфляция, колебания валютных курсов и многие другие факторы не позволят сохранить прежний спрос. Тем более что производители уже закрыли вызванный переходом на дистанционную работу спрос. Среди прочих устройств сильнее других пострадают хромбуки.
Продажи хромбуков выросли в конце 2020 года, но длилось это недолго. Покупатели из образовательных учреждений купили 11 млн хромбуков за один квартал, но потом спрос постепенно падал. Дальше прогнозируется падение на 30%.
Продажи комплектующих тоже падают. Некоторые надеются, что помогут исправить это новые процессоры и видеокарты от Intel, Nvidia и AMD. Избыток DRAM может снизить цены на память DDR5, в результате чего повысится привлекательность современных платформ Intel LGA 1700 и AMD AM5, пишет Techspot.