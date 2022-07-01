В четверг Motorola напомнила о подготовке следующего флагманского смартфона X30 Pro. Ставка в нём делается на возможности камер и анонс ожидается уже в июле.
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Хотя много говорилось о разрешении камеры, сама Motorola сосредоточилась на фокусных расстояниях, уделяя большое внимание масштабированию. Три камеры телефото обладают фокусными расстояниями 35 мм, 50 мм и 85 мм. Здесь нет привычной уже сверхширокоугольной камеры, зато обещана лучшая портретная съёмка.
Ранее в интернет попали изображения смартфона Motorola Frontier (другое название этого же устройства), показывающие премиальный внешний вид. Спереди по центру находится камера для селфи, а внутри процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1.
Ожидается, что Motorola X30 Pro будут продавать в США и Европе, хотя характеристики в разных странах могут различаться. Например, Motorola X30 в США продавался как Motorola Edge Plus, а в Великобритании как Motorola Edge 30 Pro. У них на бумаге тоже были впечатляющие камеры, но реальные отзывы оставляли желать лучшего. Помимо аппаратных компонентов, Motorola должна улучшить программные возможности камер, пишет Digitaltrends.