Сразу три камеры телефото с разными фокусными расстояниями

Пиши на наш сайт и зарабатывай

Пиши на наш сайт и зарабатывай

В четверг Motorola напомнила о подготовке следующего флагманского смартфона X30 Pro. Ставка в нём делается на возможности камер и анонс ожидается уже в июле.

реклама

Хотя много говорилось о разрешении камеры, сама Motorola сосредоточилась на фокусных расстояниях, уделяя большое внимание масштабированию. Три камеры телефото обладают фокусными расстояниями 35 мм, 50 мм и 85 мм. Здесь нет привычной уже сверхширокоугольной камеры, зато обещана лучшая портретная съёмка.

Ранее в интернет попали изображения смартфона Motorola Frontier (другое название этого же устройства), показывающие премиальный внешний вид. Спереди по центру находится камера для селфи, а внутри процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Ожидается, что Motorola X30 Pro будут продавать в США и Европе, хотя характеристики в разных странах могут различаться. Например, Motorola X30 в США продавался как Motorola Edge Plus, а в Великобритании как Motorola Edge 30 Pro. У них на бумаге тоже были впечатляющие камеры, но реальные отзывы оставляли желать лучшего. Помимо аппаратных компонентов, Motorola должна улучшить программные возможности камер, пишет Digitaltrends.

анонсы и реклама 6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри Много крутых RTX 3060 Ti за 50 тр Вдвое подешевела 6700XT в Регарде 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 6750XT MSI Gaming дешевле 60 тр Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 6800XT за 70 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3060 Gigabyte Gaming за 40тр с началом RTX Ti 3070 за 57тр Gigabyte Gaming



