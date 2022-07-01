Google расширяет функциональность своего менеджера паролей

Для управления паролями существует множество программных вариантов. Некоторые из них платные, по крайней мере частично. Google предлагает свой менеджер паролей бесплатно.

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К сожалению, недостатком Google Password Manager является отсутствие некоторых удобных функциональных возможностей. На этой неделе компания частично исправила этот недостаток в обновлении приложения для всех поддерживаемых платформ. Password Manager теперь должен стать удобнее и безопаснее прежнего.

Одним из минусов Password Manager является его внешний вид в разных операционных системах. На смартфоне он выглядит не так, как на компьютере.

Теперь это в прошлом. Отныне менеджер паролей в Chrome выглядит так же, как в Android. Это должно упростить знакомство с интерфейсом и работу с программой на разных устройствах. Можно будет поместить иконку приложения на домашний экран Android.э

Если пользователи iOS установят Chrome в качестве источника автозаполнения полей с паролями, менеджер паролей сможет генерировать новые пароли в приложениях на iPhone. На Android менеджер паролей будет проверять все сохранённые пароли и сообщать, если найдёт слабые или используемые более чем в одной учётной записи. Можно будет автоматически сгенерировать другой пароль.

Предупреждения о скомпрометированных паролях теперь работают на всех платформах с Chrome, в том числе Android, Chrome OS, iOS, Windows, macOS и Linux. Во всех этих системах можно добавлять пароли в приложение вручную.

Служба Google Touch-to-Fill прежде автоматически заполняла сохранённые пароли. Теперь она превратилась в Touch-to-Login, позволяя безопасно входить на сайты прямо из графического наложения в нижней части экрана Android, пишет Androidauthority.

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