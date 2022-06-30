Они относятся к разным ценовым категориям и используют процессоры разных производителей

В марте инсайдер Эван Бласс рассказал о будущих смартфонах Motorola. На этот раз он же сообщил о других моделях, которые должны быть анонсированы в конце года.

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Devon будет смартфоном линейки G с дисплеем LCD размером 6,49 дюйма FHD+ 120 Гц, процессором Snapdragon 680, 4 ГБ или 6 ГБ памяти, 64 ГБ или 128 ГБ хранилища, фронтальной камерой 16 Мп, основной 50 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп.

Версия Devon 5G появится ближе к концу года. Это будет устройство на процессоре MediaTek с главной камерой 64 Мп и сенсором глубины 2 Мп. Другие характеристики не будут отличаться от версии 4G.

Motorola Tundra относится к серии смартфонов Edge со ставкой на внешнюю красоту. В Китае его выпустят в третьем квартале. Здесь дисплей p-OLED FHD+ 6,55 дюйма 144 Гц с изогнутыми краями, процессор Snapdragon 888 Plus, 6/8/12 ГБ памяти LPDDR5, 128/256 ГБ хранилище и батарея 4400 мАч. Передняя камера 32 Мп, основная задняя 50 Мп, сверхширокоугольная/макро 13 Мп и сенсор глубины 2 Мп.

Motorola Vaui является бюджетным устройством с экраном HD+, чипом Helio G37, 3 ГБ памяти, передней камерой 5 Мп и тремя камерами 16, 2 и 2 Мп сзади. Motorola Victoria будет дорогим аппаратом с экраном FHD+, новым процессором MediaTek MT6879 и передней камерой 16 Мп. Версия с памятью 6/8 ГБ получит основную камеру 108 Мп, а 4 ГБ камеру 48 Мп. В обоих случаях будет сверхширокоугольная камера 8 Мп и макро 2 Мп.

Флагманы Bronco и Canyon могут относится к линейке Edge 40 и выйдут в следующем году, пишет Gizmochina.

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