Разработчик игры Pokémon Go, компания Niantic, увольняет 8% персонала, что составляет 85-90 рабочих мест. Ещё работающая в сфере дополненной реальности компания отменила четыре проекта. Генеральный директор Джон Ханке написал в электронном письме сотрудникам, что компания переживает период экономических потрясений и вынуждена оптимизировать операции, чтобы выдержать возможные будущие финансовые проблемы.
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Одной из отменённых игр стала Transformers: Heavy Metal. Niantic и Hasbro анонсировали её в 2021 году и тестировали в некоторых странах с прошлого лета. Ещё Niantic готовила театральный проект под названием «Гамлет», проекты Blue Sky и Snowball.
Компания до сих пор не смогла повторить успеха Pokémon Go 2016 года. Ранее в этом году была закрыта AR-игра про Гарри Поттера. Игры на основе Catan и Pikmin от Nintendo популярности тоже не снискали.
Новость об увольнениях и отмене проектов пришла на следующий день после того, как Niantic анонсировала NBA All-World. Это разрабатываемая с НБА баскетбольная игра. Также скоро будет выпущено приложение, призванное помочь игрокам Pokémon Go общаться друг с другом. Ещё в разработке находится игра под названием Peridot, пишет Engadget.