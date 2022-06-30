Игра Pokémon Go никуда от нас не денется

Разработчик игры Pokémon Go, компания Niantic, увольняет 8% персонала, что составляет 85-90 рабочих мест. Ещё работающая в сфере дополненной реальности компания отменила четыре проекта. Генеральный директор Джон Ханке написал в электронном письме сотрудникам, что компания переживает период экономических потрясений и вынуждена оптимизировать операции, чтобы выдержать возможные будущие финансовые проблемы.

реклама

Одной из отменённых игр стала Transformers: Heavy Metal. Niantic и Hasbro анонсировали её в 2021 году и тестировали в некоторых странах с прошлого лета. Ещё Niantic готовила театральный проект под названием «Гамлет», проекты Blue Sky и Snowball.

Компания до сих пор не смогла повторить успеха Pokémon Go 2016 года. Ранее в этом году была закрыта AR-игра про Гарри Поттера. Игры на основе Catan и Pikmin от Nintendo популярности тоже не снискали.

Новость об увольнениях и отмене проектов пришла на следующий день после того, как Niantic анонсировала NBA All-World. Это разрабатываемая с НБА баскетбольная игра. Также скоро будет выпущено приложение, призванное помочь игрокам Pokémon Go общаться друг с другом. Ещё в разработке находится игра под названием Peridot, пишет Engadget.

анонсы и реклама 4 вида RTX 3050 дешевле 30 тр - смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ! ! 3090 ASUS Gaming за 150 тр Новая топовая 48Gb Nvidia 3070 Gigabyte Aorus - 60 тр, пора брать RTX 4000 дешевле 100тр Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3090 Ti Gaming X немного дороже 150 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming



