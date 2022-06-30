12 июля состоится анонс смартфона Nothing Phone (1). Известно о нём уже очень много. Соучредитель Nothing Карл Пей недавно подтвердил использование процессора Snapdragon 778+. Теперь инсайдер Абхишек Ядав опубликовал в Твиттере другие спецификации и изображение устройства.
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Речь идёт об экране OLED с диагональю 6,55 дюйма с адаптивной частотой до 120 Гц. Сзади две камеры с основной 50 Мп и апертурой f/1.8. Поддерживается запись видео 4K со скоростью 60 кадров/с. У корпуса есть алюминиевая рамка и симметричные лицевые панели вокруг экрана.
Говорится и про вышеупомянутый процессор Snapdragon 778+. Он мало отличается от стандартного Snapdragon 778, но поддерживает беспроводную и реверсивную зарядку. С двух сторон корпус будет защищён стеклом Gorilla Glass.
Будут светодиодные индикаторы под названием «Glyph Interface» на панели сзади, чего нет на других смартфонах. Ожидается оболочка NothingOS поверх Android 12 с чистым и минималистичным пользовательским интерфейсом.
Точная стоимость неизвестна, но она может быть не более $400, сообщает Gizmochina.