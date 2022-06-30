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Продажи смартфонов в мае на мировом рынке оказались ниже 100 млн
Объём поставок в мае упал до 96 млн
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Продажи на мировом рынке смартфонов продолжают сокращаться. Согласно новому отчёту, в мае продажи снизились на 4% по сравнению с апрелем и на 10% по сравнению с показателем годичной давности. Снижение продаж по сравнению с прошлым месяцев идёт второй месяц подряд, а по сравнению с прошлым годом 11-й месяц подряд. Винят в этом инфляцию, пандемию в Китае и связанный с этим дефицит чипов, украинские события.

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Статистика компании Counterpoint говорит, что в мае было поставлено 96 млн смартфонов. Впервые с начала пандемии в первой половине 2020 года ежемесячные поставки снизились ниже 100 млн.

Экономическая ситуация во многих странах заставляет потребителей не спешить с покупкой новых смартфонов и довольствоваться теми, что у них есть сейчас. Аналитики полагают, что укрепление доллара наносит ущерб развивающимся экономикам. Пользователи могут ждать сезонных распродаж, чтобы компенсировать негативные последствия роста цен.

Карантины в Китае наносят ущерб внутреннему спросу и вредят глобальной цепочке поставок. Спрос в Восточной Европе тоже находится на низком уровне.

Прогноз Counterpoint показывает, что летом дела на рынке смартфонов тоже будут идти не лучшим образом. Рассчитывать на улучшение ситуации можно ближе к концу года, пишет Gizmochina.

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#смартфоны
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Сейчас обсуждают

ЕjikVtUmАnэ
10:51
Оверы пробили очередное дно.Скоро тут авторы высеров и кремлеботы под ними будут соревноваться,чей поцелуй жопы президента звучит смачнее.
Роскосмос опубликовал координаты и снимки "центров принятия решения", в первый же день саммита НАТО
Madarator
10:50
Хм. Шикарный комментарий! Такой не грех размотать в полноценную статью! Получше будет даже чем эта новость! Но у нас капитализм - все регулирует рыночек...
Доллар уже торгуется за 50 руб, но цены снижаются не на все товары - разбираемся почему
Dachman
10:48
Микросхемы все выпускаются на Голландском оборудовании. И ПО там Американского нет ,от слова совсем.....
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
Сергей Андросов
10:48
КНР это аббревиатура означающая китайская народная республика, что ты несёшь? Масло масляное, но вода мокрая?
Падение доллара до 51 рубля за у.е. моментально отразилось в каталогах интернет магазинов
Madarator
10:47
Им еще нужно побороться за звание лучшего агента России: Байден или Трамп - кто круче?
Доллар уже торгуется за 50 руб, но цены снижаются не на все товары - разбираемся почему
Madarator
10:46
Не в евреях дело. А в конкретных людях.
Доллар уже торгуется за 50 руб, но цены снижаются не на все товары - разбираемся почему
Madarator
10:46
Один из них тут же и отметился. Да vanyaindigo?
Доллар уже торгуется за 50 руб, но цены снижаются не на все товары - разбираемся почему
Михаил Белан
10:45
Как забанить этого "заглота" ?
Сегодня NVIDIA официально выпускает видеокарту GeForce GTX 1630
ЕjikVtUmАnэ
10:44
Да ему пофиг,он то старый.Думает наверно,что всё равно жить мало осталось,а значит и этим россиянским дуракам тоже жить не зачем без него,поэтому можно и в скором времени ракеты популять друг в друга.
Роскосмос опубликовал координаты и снимки "центров принятия решения", в первый же день саммита НАТО
Goonder Swan
10:43
если знают о чём говорят, значит прогноз про 4 года реальный? Или всё-таки более оптимистичный нежели реальный?
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
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