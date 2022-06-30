Объём поставок в мае упал до 96 млн

Продажи на мировом рынке смартфонов продолжают сокращаться. Согласно новому отчёту, в мае продажи снизились на 4% по сравнению с апрелем и на 10% по сравнению с показателем годичной давности. Снижение продаж по сравнению с прошлым месяцев идёт второй месяц подряд, а по сравнению с прошлым годом 11-й месяц подряд. Винят в этом инфляцию, пандемию в Китае и связанный с этим дефицит чипов, украинские события.

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Статистика компании Counterpoint говорит, что в мае было поставлено 96 млн смартфонов. Впервые с начала пандемии в первой половине 2020 года ежемесячные поставки снизились ниже 100 млн.

Экономическая ситуация во многих странах заставляет потребителей не спешить с покупкой новых смартфонов и довольствоваться теми, что у них есть сейчас. Аналитики полагают, что укрепление доллара наносит ущерб развивающимся экономикам. Пользователи могут ждать сезонных распродаж, чтобы компенсировать негативные последствия роста цен.

Карантины в Китае наносят ущерб внутреннему спросу и вредят глобальной цепочке поставок. Спрос в Восточной Европе тоже находится на низком уровне.

Прогноз Counterpoint показывает, что летом дела на рынке смартфонов тоже будут идти не лучшим образом. Рассчитывать на улучшение ситуации можно ближе к концу года, пишет Gizmochina.

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