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Arm анонсировала процессорную архитектуру Cortex-X3 и GPU Immortalis
Они предназначаются для достаточно производительных ноутбуков и смартфонов
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Во вторник компания Arm намекнула на то, что смартфоны и компьютеры на её архитектуре в следующем году станут мощнее благодаря процессорным ядрам Cortex-X3 и графическому процессору Immortalis. Cortex-X3 должен повысить производительность ноутбуков на 34% по сравнению с нынешней архитектурой. 

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Cortex-X3 будут мощными ядрами в составе будущих процессоров для смартфонов и ПК. Ещё были анонсированы Cortex-A715 и энергоэкономичное ядро Cortex-A510. Cortex-A715 не уступает по производительности нынешнему ядру Cortex-X1.

Immortalis представляет собой бренд графических процессоров следующего поколения. В них есть поддержка аппаратной трассировки лучей, как на видеокартах AMD и Nvidia. У Arm в ближайшем будущем нет планов по выпуску аппаратного драйвера под Windows 11 для линейки Immortalis. При этом не исключено появление дискретных видеокарт на Immortalis, если партнёры Arm будут заинтересованы в этом.

Генеральный менеджер по работе с клиентами Arm Пол Уильямсон сообщил журналистам, что новые процессоры на Cortex и Immortalis появятся в конце года, а устройства на них в начале 2023 года.  Как обычно, процессоры на архитектурах Arm могут выпускать MediaTek, Samsung и Qualcomm.

Новая линейка Arm Cortex представляет собой второе поколение запущенной около года назад архитектуры Armv9. Тогда Arm впервые пообещала трассировку лучей. 64-разрядный Cortex-X3 должен принести прирост производительности на 25% по сравнению с нынешним поколением смартфонов и на 34% в ноутбуках.

Arm вкратце рассказала о технологических планах на рынке процессоров. В этих планах есть производительное ядро «Hunter» и экономичное «Hayes», которые придут на смену Cortex-A715 и A510. Вслед за ними готовятся ядра с кодовыми именами «Chaberton» и также «Hayes».

Новая линейка GPU Immortalis «даст игровой экосистеме Android непревзойдённую производительность», основанную на «наследии» линейки GPU Mali. В новой серии есть Immortalis-G715 и устаревшие Mali-G715 и Mali-G615. Mali-G715 для смартфонов среднего уровня поддерживает затенение с переменной скоростью, а G615 станут использовать в ещё более дешёвых устройствах.

Новые GPU должны дать прирост производительности на 15%. Им на смену придут GPU с кодовыми именами «Titan» и «Krake», сообщает PCWorld.

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