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Сбербанк переводит банкоматы на собственный вариант Linux
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Сбербанк сообщил о переходе 80% программного обеспечения среди устройств самообслуживания на самостоятельно разработанные продукты. В пресс-службе Сбербанка говорят, что компания опередила конкурентов и первой в стране оснастила свою сеть банкоматов собственными приложениями.

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Банк не стал пользоваться вендорскими инструментами управления инфраструктурой. Вместо этого компания задействовала сетевые инструменты мониторинга и восстановления работоспособности банкоматов. Отображение интерфейсов на стороне серверов и клиентов, а также логика работы банкоматов, основаны на разработках Сбербанка. Среди прочих были задействованы продукты с открытым исходным кодом.

Сообщается, что Сбербанк близок к завершению разработки программного обеспечения для банкоматов на основе Linux. Применяются и некоторые российские решения и менять их планов нет.

К настоящему моменту 14000 устройств электронной очереди переведены на версию Linux собственной сборки Сбербанка, пишет IXBT.

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