Qualcomm обычно анонсирует очередной флагманский мобильный процессор в первые выходные декабря. В этом году анонс может состояться на пару недель раньше. На официальном сайте компании из Сан-Диего указано проведение саммита Snapdragon 14-17 ноября. Именно там и может быть представлена система на чипе Snapdragon 8 Gen 2.
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Позже запись с сайта удалили, но желающие успели её разглядеть. Более ранний анонс может означать, что производители вроде Xiaomi, Motorola, Samsung и остальных смогут начать выпускать смартфоны на новом процессоре пораньше.
Qualcomm обычно не объявляет дату своего проходящего на Гавайях саммита за пять месяцев до мероприятия, так что это могло случиться по ошибке. Времени ещё достаточно, чтобы успеть получить множество слухов относительно этого процессора. Например, уже говорилось о необычном сочетании ядер из одного Cortex-X3, двух Cortex-A720, двух A710 и трёх A510, пишет GSMArena.