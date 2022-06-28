Это будут первые смартфоны на Snapdragon 8+ Gen 1

3060 MSI за 45 тр в Регарде

3060 MSI за 45 тр в Регарде

3080 Ti за 100 тр в Ситилинке

3080 Ti за 100 тр в Ситилинке

Пиши на наш сайт и зарабатывай

Пиши на наш сайт и зарабатывай

3070 Ti MSI подешевела почти в 2 раза

3070 Ti MSI подешевела почти в 2 раза

<b>3070 Ti MSI за 60 тр</b> в Регарде

<b>3070 Ti MSI за 60 тр</b> в Регарде

Согласно последней информации, компания Xiaomi работает над линейкой смартфонов Xiaomi 12S. Было опубликовано официальное подтверждение анонса этих аппаратов 4 июля в Китае. Будут представлены модели Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra.

реклама

На изображении с датой указано местное время 19:00. Эта презентация состоится накануне анонса смартфонов ROG Phone 6. Выходит, что Xiaomi первая представит устройства на новом флагманском процессоре Snapdragon 8+ Gen 1.

Один из аппаратов может работать на процессоре MediaTek Dimensity 9000. Не исключено, что может использоваться и даже более мощный представленный недавно Dimensity 9000 Plus. На изображении показан силуэт объектива камеры и логотип Leica.

Недавно говорилось, что Xiaomi 12S и 12S Pro будут предлагаться в трёх конфигурациях: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/512 ГБ. Сертификация 3C показала зарядку 67 Вт у стандартной модели и 120 Вт у версии Pro.

Третий аппарат может получить конфигурации 8/256 ГБ и 12/512 ГБ при зарядке 67 Вт, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ 3070Ti MSI подешевела на порядок RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b> 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3080 дешевле 100 тр - скидка 20% -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti Asus Gaming - 70 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming



