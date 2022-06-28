Согласно последней информации, компания Xiaomi работает над линейкой смартфонов Xiaomi 12S. Было опубликовано официальное подтверждение анонса этих аппаратов 4 июля в Китае. Будут представлены модели Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra.
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На изображении с датой указано местное время 19:00. Эта презентация состоится накануне анонса смартфонов ROG Phone 6. Выходит, что Xiaomi первая представит устройства на новом флагманском процессоре Snapdragon 8+ Gen 1.
Один из аппаратов может работать на процессоре MediaTek Dimensity 9000. Не исключено, что может использоваться и даже более мощный представленный недавно Dimensity 9000 Plus. На изображении показан силуэт объектива камеры и логотип Leica.
Недавно говорилось, что Xiaomi 12S и 12S Pro будут предлагаться в трёх конфигурациях: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/512 ГБ. Сертификация 3C показала зарядку 67 Вт у стандартной модели и 120 Вт у версии Pro.
Третий аппарат может получить конфигурации 8/256 ГБ и 12/512 ГБ при зарядке 67 Вт, пишет Gizmochina.