Смартфон с камерой 108 Мп и зарядкой 67 Вт

В ближайшее время ожидаются продажи в Европе и Азии смартфона Xiaomi 12 Lite 5G. Ещё в апреле изображения Xiaomi 12 Lite 5G стали доступны на сайте Weibo. Теперь в Твиттере появилось видео этого устройства, которое позволяет подробно ознакомиться с его внешним видом.

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Аппарат получил плоский экран с отверстием в центре и тонкими рамками вокруг. Нижняя рамка более широкая по сравнению с остальными.

На правой стороне корпуса находятся регулятор громкости и кнопка питания. Сканер отпечатков скорее всего внутри экрана. Сзади три камеры в верхнем левом углу.

Ключевые спецификации можно увидеть на наклеенной на экран пластиковой плёнке. Из неё стало известно о камере 108 Мп, зарядке 67 Вт и экране AMOLED с частотой 120 Гц.





Ожидается процессор Snapdragon 778G и Android 12 с MIUI 13. Передняя камера может быть 16 Мп, сзади также сверхширокоугольная 8 Мп и макро 5 Мп. Диагональ экрана составляет 6,55 дюйма. Ещё может быть выпущена версия устройства с основной камерой 64 Мп.

Недавно говорилось о единственной конфигурации памяти 8/128 ГБ, но сертификация в FCC показала версию 6/128 ГБ. Аппарат ждут в чёрном, розовом и зелёном цветах, утверждает Gizmochina.

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