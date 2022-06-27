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Realme GT 2 Master Explorer Edition на Snapdragon 8+ Gen 1 ждут в июле
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Смартфон Realme GT 2 Master Explorer Edition под модельным номером RMX3551 видели на сайтах сертификации TENAA и 3C в начале июня. Эти даёт понять, что анонс не за горами и продажи могут начаться в июле. В понедельник глава Realme China официально это.

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Тизер не показал спецификаций или функциональности устройства. Ранее компания сообщала об использовании флагманского процессора.

Точная дата запуска устройства может быть названа на этой неделе. 5 июля выпустят Xiaomi 12 Ultra, а флагман Realme ждут после него.

Этот смартфон Realme обладает экраном AMOLED 6,7 дюйма с отверстием по центру. Его разрешение составит 1080 х 2400 пикселей при частоте 120 Гц. Разрешение передней камеры будет 32 Мп.

Устройство может получить сочетание задних камер как в Realme GT 2 Pro. Это означает основную камеру 50 Мп с сенсором Sony IMX766 и поддержкой оптической стабилизации изображения. Рядом сверхширокоугольная камера 8 Мп и другая камера 2 Мп. Установлена система Android 12 и Realme UI 3.0.

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Ёмкость аккумулятора ожидается 5000 мАч, зарядка 100 Вт. Внутри экрана находится сканер отпечатков. Используется чип Snapdragon 8+ Gen 1, до 12 ГБ памяти LDDR5 и 512 ГБ хранилища UFS 3.1, сообщает Gizmochina.

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#смартфоны #realme
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