Скромный смартфон с 4 ГБ оперативной памяти

Компания Xiaomi в ближайшее время собирается представить очередной недорогой смартфон. Это аппарат Redmi 10 Prime+ 5G, сведения о котором нашли в базе бенчмарка GeekBench.

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Данная модель должна стать обновлённым вариантом представленной в Китае в начале года серии Note 11. Точнее говоря, это будет переработанный Note 11E 5G. В одноядерном тестировании результат составил 198 баллов, в многоядерном 1179 баллов.

Смартфон указан в бенчмарке под модельным номером 22041219I. У него чип MediaTek Dimensity 700 и GPU Mali G57, объём памяти 4 ГБ (могут быть и другие значения). Вместимость хранилища составляет 64 ГБ и 128 ГБ. Установлена система Android 12 с MIUI 13.

Появление в GeekBench означает скорый релиз, но более подробных данных пока нет. Если взять за основу Note 11E 5G, речь идёт об экране 6,58 дюйма FHD+ с частотой 90 Гц. Сзади две камеры с основной 50 Мп и сенсором глубины 2 Мп. Ёмкость аккумулятора 5000 мАч, зарядка 18 Вт, пишет Gizmochina.

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