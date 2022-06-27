Oppo Band 2 обзаведётся датчиком кислорода в крови

Oppo стала производителем носимых устройств в 2020 году, выпустив смарт-часы Oppo Watch. Они продавались в разных странах, а не только в Китае. Китайская версия работала с оболочкой ColorOS Watch на основе Android, а международный вариант получил улучшенный процессор и систему Wear OS. Год спустя выпустили Oppo Watch 2 с двумя системами и двумя процессорами, но эти варианты были только для Китая. Теперь ожидаются часы третьего поколения.

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Инсайдер Digital Chat Station на сайте Weibo сообщил, что готовятся часы Oppo Watch 3. Вместе с ними выпустят и фитнес-браслет Oppo Band 2. Оба устройства будут предлагаться в трёх версиях. Отличия могут быть в размерах 42 мм (только Bluetooth, eSIM) и 46 мм (eSIM), как и годом ранее.

Часы получат высокое соотношение экрана к корпусу и слегка изогнутый квадратный экран. Будут предлагаться чёрный, серебристый, тёмно-серый и светло-золотой цвета. Трекер Band 2 с модельным номером будет доступен в чёрном и синем цветах. В нём есть NFC, датчик SpO2 для контроля уровня кислорода в крови и не только, пишет Gizmochina.

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