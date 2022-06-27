Это может повлиять на скорость загрузки приложений и не только

13-дюймовый MacBook Pro M2 с объёмом хранилища 256 ГБ может получить более медленный накопитель, чем аналогичная модель на процессоре M1. Это стало понятно из тестирования с каналов YouTube Max Tech и Created Tech. Базовая модель по цене $1300 демонстрирует снижение скорости чтения примерно на 50% (1446 МБ/с против 2900 МБ/с) при снижении скорости записи на 30%.

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Специалисты Max Tech открыли 13-дюймовый MacBook Pro M2 и нашли только один чип флэш-памяти NAND на 256 ГБ вместо двух чипов по 128 ГБ, как в предыдущей модели на M1. Это означает, что производительность накопителя ограничена скоростью передачи данных одной полосы.

Более дорогие модели с накопителями 512 ГБ и 1 ТБ таким проблемам не подвержены. Уменьшившаяся скорость накопителя в модели 256 ГБ может плохо сказаться на времени загрузки приложений, передачи файлов и выборки данных. Суммарная производительность тоже может упасть, поскольку виртуальная память станет медленнее, а объём оперативной памяти в базовой модели ноутбука лишь 8 ГБ.

Непонятно, зачем Apple поменяла конфигурацию этой модели, хотя на ум первым делом приходит дефицит чипов, пишет Engadget.

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