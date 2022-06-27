По четыре модели для ноутбуков разных категорий

AMD готовит меньший вариант процессоров Raphael для ноутбуков. Они станут конкурентами чипов Intel Alder Lake-HX, 16-ядерных процессоров для настольных ПК, переработанных под мобильный сокет BGA. В таких моделях ставка делается на производительность центрального процессора в ущерб числу графических ядер.

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Линейка AMD Dragon Range предназначена для игровых ноутбуков, которым нужна дискретная видеокарта. Два вычислительных блока RDNA2 не дадут достаточной скорости для современных игр, что должно компенсировать наличие отдельной видеокарты.

Ожидаются четыре модели процессоров. Флагманский Ryzen 9 7980HX будет 16-ядерным, что станет рекордом для мобильных процессоров AMD. 12-ядерный 7900HX будет другим представителем серии Ryzen 9. 8-ядерный и 6-ядерный 7800HX и 7600HX представляют средний сегмент. У всех них по два вычислительных блока RDNA2. Тактовые частоты в разгоне составят 4,8-5 ГГц и может быть даже выше.

AMD Phoenix отличаются от процессоров Dragon Range. Архитектура останется Zen4 x86, но будет только половина ядер по сравнению с более мощными Dragon. Здесь делается ставка на более низкое энергопотребление и более мощную графику.

Чипы Phoenix нацелены на диапазон TDP 35-45 Вт и предназначены для тонких и лёгких игровых ноутбуков. В них будет встроенный графический процессор на архитектуре RDNA3, обновление по сравнению с Dragon Range. Число ядер графического процессора вырастет в 6 раз по сравнению с Dragon, то есть их 12 (6 процессоров WorkGroup). Это даёт 1536 потоковых процессоров.

Ещё сообщается, что тактовая частота iGPU может быть 2,6-3 ГГц, что принесёт максимальную теоретическую производительность 9,2 терафлопс. Ранее говорилось, что графика Phoenix находится на уровне Nvidia RTX 3060 Max-Q. Это сделало бы процессоры более подходящими для игр в ноутбуках без дискретной видеокарты.

В этой серии тоже четыре модели: Ryzen 9 7980HS, 7900HS, Ryzen 7 7800HS и Ryzen 5 7600HS. У моделей HS будет столько же ядер, сколько в Ryzen 6000 Rembrandt, но новее архитектура и лучше графика.

Был опубликован предполагаемый дизайн этого чипа. Данный APU станет первым чиплетом AMD для ноутбуков, содержащим в себе модули Zen4, RDNA3 и память, быть может Infinity Cache, пишет Videocardz.

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