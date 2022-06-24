Аппарат прошёл сертификацию 3С

Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри

Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри

Смартфон Motorola Frontier является одним из самых ожидаемых аппаратов года. В Китае его ждут под названием Edge X30 Pro, а в других странах под именем Edge 30 Ultra. В марте представитель Lenovo показал изображение зарядного устройства мощностью 125 Вт для Edge X30 Pro. Сертификация 3C показывает, что ждать анонса в Китае остаётся недолго.

реклама

Аппарат Motorola с модельным номером XT2241-1 вместе с зарядным устройством 125 Вт был одобрён китайской организацией. Это может быть смартфон Edge X30 Pro. В ближайшие дни ожидается его появление в базе организации TENAA. Продажи могут начаться в июле.

Motorola Edge X30 Pro/Edge 30 Ultra получит экран pOLED 6,73 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 144 Гц. У него есть изогнутые края и отверстие под камеру. Внутри экрана находится сканер отпечатков.

Используется процессор Snapdragon 8+ Gen 1, аккумулятор 4500 мАч и беспроводная зарядка 50 Вт. Установлена система Android 12 с MyUX.

Разрешение передней камеры составит 60 Мп, задних 194/200 Мп с оптической стабилизаций, 50 Мп у сверхширокоугольной и 12 Мп у телефото, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама Лютая RTX 3090 за копейки - смотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ RTX 3050 за 25тр в Регарде -46% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti задешево в Регарде RTX 3080 - 90 тр в Регарде 3070Ti MSI подешевела на порядок -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming



