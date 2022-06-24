Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Motorola Edge X30 Pro получит зарядное устройство 125 Вт
Аппарат прошёл сертификацию 3С
анонсы и реклама
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
Несколько RTX 3060 Ti от 50 тр - смотри
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
RTX 3070 уже дешевле 70тр

Смартфон Motorola Frontier является одним из самых ожидаемых аппаратов года. В Китае его ждут под названием Edge X30 Pro, а в других странах под именем Edge 30 Ultra. В марте представитель Lenovo показал изображение зарядного устройства мощностью 125 Вт для Edge X30 Pro. Сертификация 3C показывает, что ждать анонса в Китае остаётся недолго.

реклама

Аппарат Motorola с модельным номером XT2241-1 вместе с зарядным устройством 125 Вт был одобрён китайской организацией. Это может быть  смартфон Edge X30 Pro. В ближайшие дни ожидается его появление в базе организации TENAA. Продажи могут начаться в июле.

Motorola Edge X30 Pro/Edge 30 Ultra получит экран pOLED 6,73 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 144 Гц. У него есть изогнутые края и отверстие под камеру. Внутри экрана находится сканер отпечатков.

Используется процессор Snapdragon 8+ Gen 1, аккумулятор 4500 мАч и беспроводная зарядка 50 Вт. Установлена система Android 12 с MyUX.

Разрешение передней камеры составит 60 Мп, задних 194/200 Мп с оптической стабилизаций, 50 Мп у сверхширокоугольной и 12 Мп у телефото, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама
Лютая RTX 3090 за копейки - смотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
RTX 3050 за 25тр в Регарде
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
RTX 3080 - 90 тр в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #motorola
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Доступны изображения Huawei Nova 10 Pro с экраном 6,7 дюйма и двумя камерами спереди
Пять моделей iPhone вошли в топ-10 по продажам за апрель
Samsung готовит к выпуску 200-мегапиксельный датчик ISOCELL HP3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россияне больше не смогут получать обновления Windows
107
Цены на видеокарты GeForce RTX 3070Ti/GeForce RTX 3080Ti в магазинах РФ вернулись к рекомендованным
33
В Российской Федерации намечается дефицит процессоров Intel
65
Скорость интерфейса PCI Express 7.0 достигнет 128 ГТ/с
4
Крупные майнеры избавляются от Биткоинов, а эксперты ожидают падения до $10 350 к концу 2022г
5
На фоне укрепления рубля и падения курса Эфира цены на видеокарты в РФ за 1.5 месяца упали на 50%
14
Майнинг Эфира на видеокартах в РФ может прекратить своё существование – доходность упала в 6 раз
13
Майнеры избавляются от видеокарт – в ход пошли неисправные и подгорелые флагманы NVIDIA
7
Инсайдер удивил прогнозами о GeForce RTX 4080/4070 — могут получить GDDR6 память с шиной 256/160-бит
21
Доступны изображения Huawei Nova 10 Pro с экраном 6,7 дюйма и двумя камерами спереди
+
Samsung оштрафована на 14 миллионов долларов за заявление о водонепроницаемости телефонов Galaxy
3
Инсайдер рассказал о сюжете GTA 6 и назвал главную фишку игры
13
Космический зонд Mars Express получил обновление ОС Windows 98 и может запускать Ultima 7 и Doom
11
Характеристики RTX 4090, RTX4080, RTX 4070 будут отличаться от предполагаемых ранее
7
У AMD появился инструмент сравнения производительности видеокарт и в нём есть модели NVIDIA
47
Цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ пошли вниз на фоне падения курса доллара до 53 рублей
11
Видеокарта Intel Arc A380 не любит процессоры AMD Ryzen
9
Relic празднует 25-летие переизданием Armor of Heroes
2
Суд в Китае признал недействительной продажу авто в 2019 году с использованием криптовалюты
4
Крупные студии решили перенести свои игры из-за провала Cyberpunk 2077 и Battlefield 2042
4

Популярные статьи

Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
126
Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
31
Как купить видеокарту "с рук" правильно
111
Титаны top-flow - тестируем Scythe Susanoo & Cooler Master Gemin ll на AM4
25
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт
38
Полицейское кино: Беверли-Хиллз и Эдди Мёрфи "вырождаются"
4

Сейчас обсуждают

wwr222
21:29
Первая - дерьмо. Вторая - дерьмо, получше первой. Дрочи и дальше на это японское уродство. Если 200 разделить на 2,2, то ни хрена 100лс с литра не получается. Может ты и был в НЗ, но математику знаеш...
При покупке новой Lada Granta 2022 клиент обязан подписать документ о невыезде на ней за границу
Xardazzz
21:25
ты ж купил себе powercolor за 49 с кэшбеком. тот же powercolor стоит на 5 тыс дешевле без кешбека. при чем тут стрикс или суприм?
Доступны изображения Huawei Nova 10 Pro с экраном 6,7 дюйма и двумя камерами спереди
Зеновий Радеонович
21:23
Даунвольт
Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
Test Test
21:23
Я с 3.11 еще не слазил.
AMD выпустила новый графический драйвер для Windows 7 спустя год после отказа от поддержки системы
mr3080
21:22
Тупорылый амудятел с ватноклассников 3800хт с rebar это уровень 7700к ос, 8700к заряженный почти как 5600х.
Низкочастотный инженерник Raptor Lake-S на 20% опередил i9-12900K в многопотоке и в играх был неплох
Михалыч
21:17
Госдеп от котлов в шоке. Обосрались хохлоукропы по самое некуда.
При покупке новой Lada Granta 2022 клиент обязан подписать документ о невыезде на ней за границу
linux4ever
21:11
Факт в том, что ты фоткая всякую хрень с надписью Шешенбек, ни разу не фоткал свою ферму.
Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
D3m0n
21:10
Смотреть говно михалковское? В бэдкомедианах можно, но не более ))
Президент Microsoft сообщил о постепенном сокращении присутствия компании в России
linux4ever
21:09
Шея говяжья за 1 тыс за кг? Тебя развели.
Что делать со старыми процессорами Ryzen — апгрейд на Ryzen 5 5600X или подождать сокет AM5
aggile
21:08
имя розы чтоль ?
Ролевой детектив Pentiment от создателей Fallout: New Vegas получит перевод на русский язык, но не сразу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем