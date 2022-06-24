Смартфон Motorola Frontier является одним из самых ожидаемых аппаратов года. В Китае его ждут под названием Edge X30 Pro, а в других странах под именем Edge 30 Ultra. В марте представитель Lenovo показал изображение зарядного устройства мощностью 125 Вт для Edge X30 Pro. Сертификация 3C показывает, что ждать анонса в Китае остаётся недолго.
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Аппарат Motorola с модельным номером XT2241-1 вместе с зарядным устройством 125 Вт был одобрён китайской организацией. Это может быть смартфон Edge X30 Pro. В ближайшие дни ожидается его появление в базе организации TENAA. Продажи могут начаться в июле.
Motorola Edge X30 Pro/Edge 30 Ultra получит экран pOLED 6,73 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 144 Гц. У него есть изогнутые края и отверстие под камеру. Внутри экрана находится сканер отпечатков.
Используется процессор Snapdragon 8+ Gen 1, аккумулятор 4500 мАч и беспроводная зарядка 50 Вт. Установлена система Android 12 с MyUX.
Разрешение передней камеры составит 60 Мп, задних 194/200 Мп с оптической стабилизаций, 50 Мп у сверхширокоугольной и 12 Мп у телефото, пишет Gizmochina.