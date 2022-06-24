В Твиттере пользователь с ником @wnxod опубликовал скриншот утилиты CPU-Z. В ней отображаются данные процессора Intel Raptor Lake с TDP 65 Вт. У этой модели 8 производительных ядер и 16 экономичных, больше в этой серии ни у кого нет.
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TDP 65 Вт означает, что речь не идёт о процессоре K. Скорее всего это модель Core i9-13900, но частоты не самые высокие. Впрочем, это лишь инженерный образец, так что максимальная частота в режиме Boost равна 3,8 ГГц. Для сравнения, на i9-12900 она 5,1 ГГц.
На этой неделе Intel косвенно подтвердила, что Raptor Lake будут поддерживать Efficient Thermal Velocity Boost и разгон TVB для каждого ядра. Это видно из обновления инструмента для разгона XTU. Неизвестно, будут ли процессоры не K с TDP 65 Вт поддерживать эту функциональность или нет.
Чипы Intel Raptor Lake ждут в последнем квартале, как и материнские платы на чипсетах Z790 и H770/B760, пишет Videocardz.