Сайт Tom’s Hardware опубликовал интервью со старшим вице-президентом AMD Сэмом Наффцигером. Он находится в компании много лет и связан с многочисленными разработками. В частности, он занимался архитектурой чиплетов.
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Энергопотребление будет играть большую роль в архитектуре видеокарт следующего поколения. AMD обещает прирост энергоэффективности RDNA3 более чем на 50% по сравнению с архитектурой RDNA2. Nvidia наращивает энергопотребление карт и AMD приходится поступать так же, чтобы не отставать в производительности.
«Спрос на игровую и вычислительную производительность увеличивается, а развитие производственных процессов заметно замедляется. Из-за этого энергопотребление будет расти. У нас есть многолетний технологический план с прицелом на улучшение эффективности, но рост потребления неизбежен. Производительность имеет решающее значение, поэтому избежать роста энергопотребления не получится. Однако, у конкурентов этот рост будет ещё выше».
Давно известно, что энергопотребление видеокарт Nvidia RTX 40 заметно вырастет. Рост будет и в картах AMD RX 7000.
AMD пока не подтвердила, планирует ли использовать в этих картах новый 16-контактный разъём питания PCIe Gen5 мощностью до 600 Вт. При сохранении 8-контактных разъёмов картам с TDP/TBP 400 Вт потребуется три кабеля. Нынешние референсные карты AMD RDNA2 имеют два 8-контактных разъёма, но у многих карт сторонних производителей их три.
Серия карт AMD Radeon 7000 ожидается до конца года. Она станет первой архитектурой AMD, которая принесёт чиплеты на рынок потребительских видеокарт, пишет Videocardz.