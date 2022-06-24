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Браузер Chrome на iOS станет автоматически заполнять пароли в других приложениях
Всего в этом обновлении предложено пять улучшенных возможностей
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Компания Google анонсировала пять функциональных новшеств своего браузере в системе Apple iOS. Они должны сделать Chrome на iPhone и iPad быстрее, безопаснее и более персональным.

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  • Улучшенный безопасный просмотр. Он придёт из версии браузера для ПК и принесёт защиту от фишинга, вредоносных программ и прочих угроз интернета. Chrome будет предупреждать пользователей о потенциально опасных сайтах и утечках логинов/паролей.
  • Улучшенное автозаполнение. Как приложения Microsoft Authenticator и Edge, Chrome будет автоматически вставлять пароли от аккаунтов пользователя на сайтах и в сторонних приложениях. Не нужно больше будет сохранять эти пароли в отдельных приложениях вроде «Заметки».
  • Улучшенная домашняя страница. Станет проще поиск контента, доступ к недавним вкладкам и открытие закладок, списка чтения, истории и часто посещаемых сайтов.
  • Расширенный перевод. Chrome на iOS сможет применять алгоритмы машинного обучения локально на устройстве для перевода сайтов. Станет лучше распознавание языков.
  • Действия Chrome. Тоже придёт из браузера для ПК. Это поддержка голосовых команд на разговорном языке, вроде «очистить данные просмотра», «открыть вкладку в режиме инкогнито» или «установить Chrome браузером по умолчанию». Такая возможность с недавних пор есть в Microsoft Edge на ПК.

Google в ближайшие недели обещает добавить ещё больше инноваций в Chrome для iOS, пишет Neowin.

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#ios #chrome
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