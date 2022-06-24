Всего в этом обновлении предложено пять улучшенных возможностей

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Компания Google анонсировала пять функциональных новшеств своего браузере в системе Apple iOS. Они должны сделать Chrome на iPhone и iPad быстрее, безопаснее и более персональным.

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Улучшенный безопасный просмотр. Он придёт из версии браузера для ПК и принесёт защиту от фишинга, вредоносных программ и прочих угроз интернета. Chrome будет предупреждать пользователей о потенциально опасных сайтах и утечках логинов/паролей.

Улучшенное автозаполнение. Как приложения Microsoft Authenticator и Edge, Chrome будет автоматически вставлять пароли от аккаунтов пользователя на сайтах и в сторонних приложениях. Не нужно больше будет сохранять эти пароли в отдельных приложениях вроде «Заметки».

Улучшенная домашняя страница. Станет проще поиск контента, доступ к недавним вкладкам и открытие закладок, списка чтения, истории и часто посещаемых сайтов.

Расширенный перевод. Chrome на iOS сможет применять алгоритмы машинного обучения локально на устройстве для перевода сайтов. Станет лучше распознавание языков.

Действия Chrome. Тоже придёт из браузера для ПК. Это поддержка голосовых команд на разговорном языке, вроде «очистить данные просмотра», «открыть вкладку в режиме инкогнито» или «установить Chrome браузером по умолчанию». Такая возможность с недавних пор есть в Microsoft Edge на ПК.

Google в ближайшие недели обещает добавить ещё больше инноваций в Chrome для iOS, пишет Neowin.

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