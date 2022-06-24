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Microsoft назвала Edge «лучшим браузером для геймеров» и представила новые функции
Повышено качество потоковых трансляций и снижен расход ресурсов
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Браузер Edge считается всё более раздутым, но Microsoft не собирается останавливаться и хочет сделать его привлекательным для всех категорий пользователей. В четверг разработчики назвали браузер лучшим для геймеров и хотят подтвердить это новыми функциональными возможностями.

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Была добавлена посвящённая играм домашняя страница. На ней будут игровые новости, руководства, прямые трансляции и основные моменты турниров. Есть интеграция с Xbox, поэтому при входе в аккаунт Xbox показывается связанный с недавним играми контент. При наличии подписки Xbox Game Pass Ultimate можно запускать игры в браузере. Эта домашняя страница доступна на вкладке на основной домашней странице Microsoft Edge.

Функциональность Clarity Boost была представлена в Edge Canary в ноябре прошлого года и теперь добралась до финальной версии браузера. Она повышает качество изображения и детализацию при потоковой трансляции игр с Xbox Cloud Gaming. Технология задействует масштабирование на стороне клиента.

Режим Efficiency сводит к минимуму расход ресурсов браузера, когда на компьютере запущена игра. При выходе из игры использование ресурсов браузером восстанавливается до обычного. Это включается в настройках производительности в Edge.

Microsoft объявила о создании в Edge игрового центра для казуальных игр. Меню «Игры» будет встроено в дополнительные параметры и даст доступ к классическим играм вроде Microsoft Solitaire, Jewel, Mahjong. Хаб тестировался с декабря.

Кому-то всё это может пригодиться, но наверняка найдутся противники. Подобную функциональность можно было реализовать в расширениях, избавив от неё тех, кому она не нужна, пишет Neowin.

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#microsoft #edge
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