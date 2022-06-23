Организация JEDEC в своё время задала планку скорости памяти LPDDR5X на уровне 8533 Мбит/с, а LPDDR5 на 6400 Мбит/с. Производителю Innosilicon этих значений показалось мало и он решил ускорить LPDDR5X.
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Компания добралась до уровня 10 Гбит/с на LPDDR5X/LPDDR5/DDR5. Это на 56% превосходит LPDDR5-6400 и на 17% опережает LPDDR5X-8533. Значение задержек уменьшилось на 15%. Это повышает пригодность памяти для 5G, транспортных средств, локальных вычислений ИИ и устройств виртуальной или дополненной реальности.
Innosilicon закончила проверять производственные линии DRAM LPDDR5X с продвинутыми техпроцессами 5/7 нм и 12/14 нм. Это открывает путь к началу промышленного производства чипов высокоскоростной памяти. Появление чипов 10 Гбит/с в разных устройствах ожидается в 2023 году.
Недавно этот производитель анонсировал видеокарты Fantasy. Только Innosilicon и Nvidia применяют память GDDR6X. Правда, её карты могут оказаться только для Китая. Производительность GDDR6X от Innosilicon не уступает возможностям чипов Micron в 21 Гбит/с, пишет WCCFTech.