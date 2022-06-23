Скорость в 10000 Мбит/с вместо 8533 Мбит/с

Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри

Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри

6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза

6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза

Организация JEDEC в своё время задала планку скорости памяти LPDDR5X на уровне 8533 Мбит/с, а LPDDR5 на 6400 Мбит/с. Производителю Innosilicon этих значений показалось мало и он решил ускорить LPDDR5X.

реклама

Компания добралась до уровня 10 Гбит/с на LPDDR5X/LPDDR5/DDR5. Это на 56% превосходит LPDDR5-6400 и на 17% опережает LPDDR5X-8533. Значение задержек уменьшилось на 15%. Это повышает пригодность памяти для 5G, транспортных средств, локальных вычислений ИИ и устройств виртуальной или дополненной реальности.

Innosilicon закончила проверять производственные линии DRAM LPDDR5X с продвинутыми техпроцессами 5/7 нм и 12/14 нм. Это открывает путь к началу промышленного производства чипов высокоскоростной памяти. Появление чипов 10 Гбит/с в разных устройствах ожидается в 2023 году.

Недавно этот производитель анонсировал видеокарты Fantasy. Только Innosilicon и Nvidia применяют память GDDR6X. Правда, её карты могут оказаться только для Китая. Производительность GDDR6X от Innosilicon не уступает возможностям чипов Micron в 21 Гбит/с, пишет WCCFTech.

анонсы и реклама Новая топовая 48Gb Nvidia 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3070Ti MSI подешевела на порядок -45000р на 6800XT ASUS 3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming



