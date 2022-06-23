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Цены на твердотельные накопители в третьем квартале снизятся на 3-8% из-за переизбытка чипов NAND
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Аналитическая компания TrendForce пишет, что цены на твердотельные накопители на потребительском рынке в следующем квартале станут ниже на 3-8%. Причина кроется в перепроизводстве чипов памяти NAND.

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В TrendForce утверждают, что уровень заказов сохраняется прежним, но спрос на SSD меньше показателей годичной давности. Тогда чаще были случаи работы и учёбы из дома, поэтому потребность в компьютерных компонентах была выше.

Уменьшение спроса на SSD имеет и другие причины, такие как глобальный экономический спад и рост инфляции. Это заставляет людей сокращать свой расходы, если речь не идёт о товарах первой необходимости. Производители, в первую очередь производители смартфонов из Китая, сокращают уровень заказов. Это приводит к избытку предложения памяти NAND.

Ситуация с корпоративными твердотельными накопителями отличается. TrendForce даёт прогноз, что объёмы закупок корпоративных SSD вырастут на 10% по сравнению с предыдущим кварталом. Этому поспособствуют заказы гипермасштабируемых центров обработки данных. Цена на подобные SSD должна остаться на прежнем уровне.

Продолжается падение спроса на хромбуки, из-за чего стоимость применяемых в них устройств хранения eMMC может сократиться на 3-8%. Однако на снижение стоимости хромбуков рассчитывать не стоит.

Наблюдается уменьшение стоимости чипов памяти NAND TLC и QLC. Во втором квартале они стали дешевле на 8-13%, в третьем могут подешеветь ещё на 5-10%, сообщает Techspot.

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#ssd #твердотельные накопители #nand
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