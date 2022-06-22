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Появились первые изображения Motorola Edge 30 Lite на Snapdragon 695
Четыре цвета и только две задние камеры
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Недавно появились сведения о ценах и цветовых вариантах смартфона Motorola Edge 30 Lite. Новая утечка данных дала возможность познакомиться с внешним видом устройства.

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Сказано также, что аппарат носит кодовое имя Miami. Edge 30 Lite будет более дешёвым вариантом модели Edge 30.

Смартфон обладает экраном 6,28 дюйма. Задних камер только две, что мало для этой ценовой категории. Основная камера может быть 64 Мп, другая 13 Мп, скорее всего сверхширокоугольная.

Будет несколько цветовых вариантов, включая чёрный, зелёный и серебряный. Установлен процессор Snapdragon 695, 8 ГБ памяти и 256 ГБ хранилище. Экран получит поддержку частоты 120 Гц, пишет Gizmochina.

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RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming


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#смартфоны #motorola
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