Начала продаж ждать осталось недолго

Хотя смартфоны серии Realme GT 2 уже анонсированы, вскоре к ним может быть добавлена новая модель под названием GT 2 Master Explorer Edition. Этот аппарат нашли в базе бенчмарка GeekBench, что позволило познакомиться с некоторыми спецификациями.

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Новость о будущем релизе этого устройства пришла из официального источника. Президент Realme по глобальному маркетингу Сюй Ци в ответ на вопрос пользователя заявил, что компания планирует выпустить новую модель в июле. С учётом обнаружения в GeekBench речь может идти о GT 2 Master Explorer Edition.

Аппарат фигурирует под модельным номером RMX3551. В одноядерном тестировании он набрал 1296 баллов, в многоядерном 4211 баллов. Установлена система Android 12, объём памяти 12 ГБ, но могут быть и другие конфигурации памяти и хранилища.

По косвенным признакам можно узнать об использовании флагманского процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Ранее говорилось об экране AMOLED 6,7 дюйма с частотой 120 Гц и аккумуляторе 5000 мАч с зарядкой более 100 Вт, пишет Gizmochina.

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