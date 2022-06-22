Пока они доступны в предварительной версии

Браузер Edge уже содержит немало функциональных возможностей и инструментов, нужных и не очень. Стараясь предложить всестороннее приложение, разработчики продолжают расширять его опции и не собираются прекращать. Согласно очередным сведениям о технологических планах Microsoft, браузер в недалёком будущем получит три утилиты: калькулятор, преобразователь единиц измерения и инструмент проверки скорости. Американская компания говорит, что версия браузера за август принесёт их на боковую панель.

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Обладатели версии Edge Canary могут проверять ранние обновления и новую функциональность, прежде чем она станет доступной всем остальным. Они уже имеют доступ к этим утилитам. В Edge Canary 105 есть часы с временем в разных странах, калькулятор, словарь, переводчик, преобразователь единиц измерения и тестирование скорости доступа в интернет.

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Это обрадовало не всех. В Edge накопилось столько всего, что контекстные меню не влезают на один экран, что Microsoft хочет исправить. Зато наличие популярных встроенных инструментов избавит от необходимости скачивать сомнительные сторонние расширения, пишет Neowin.