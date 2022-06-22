Наибольшая нехватка наблюдается в Европе

Давно известно, что спрос на игровые консоли Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series больше, чем предложение. Оказалось, что не все желающие могут приобрести также беспроводные контроллеры Xbox. Похоже, что труднее всего найти их в Европе, что привело к росту цен на них.

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О дефиците в интернете пишут жители таких стран, как Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция и Дания. В британском магазине GAME модель Elite Series 2 за 160 фунтов оказалась единственным официально доступным беспроводным контроллером Xbox. Более дешёвые варианты в настоящее время раскуплены. В интернет-магазине Amazon.co.uk сторонние продавцы продают Xbox Black Carbon Black за 100 фунтов, что заметно выше рекомендованной цены. Запасы в основном магазине Amazon в последние несколько недель минимальные или нулевые. В Нидерландах стоимость составляет 100 евро, что является самым высоким значением в истории продаж этих контроллеров.

В США доступность контроллеров выше. В GameStop есть немало подержанных экземпляров и много новых, как и на BestBuy.com и на официальном сайте Xbox в США. Нет проблем с доступностью и у DualSense PlayStation 5.

Неизвестно, связана ли нынешняя ситуация с дефицитом компонентов, которая последнюю пару лет мешала производить электронные устройства в достаточном количестве, пишет Techspot.

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