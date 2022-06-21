Он будет предназначаться для смартфонов по средней цене

Sony до сих пор не выпускала сенсоров для камер смартфонов с разрешением 100 Мп и более, но в ближайшее время это может измениться. При этом японский производитель собирается начать со смартфонов средней ценовой категории, пишет инсайдер Digital Chat Station.

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Сенсор может войти в состав серии Sony IMX8. Она была представлена недавно в виде сенсора IMX800, с разрешением 54 Мп и размером 1/1,49 дюйма. Он нашёл применение в смартфонах серии Honor 70. Точных сведений о сенсоре 100 Мп нет, но наверняка он не самый большой и производительный среди будущих предложений японской компании.

Sony работает ещё и над серией IMX9, уровень которой выше и она будет конкурировать с сенсорами Samsung. Samsung рекламирует сенсор HP1 с разрешением 200 Мп, который может войти в состав аппаратов вроде Motorola Edge 30 Ultra (ожидается в июле) и Galaxy S23 Ultra (в следующем году). Ещё Samsung готовит сенсор крупнее GN2, который и без того большой с размером 1/1,12 дюйма.

У Sony имеется собственный крупный сенсор, 1-дюймовый из Xperia Pro-I. Его создавали для фотоаппарата RX100 VII и оказалось непросто уместить его в смартфоне, пишет GSMArena.

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