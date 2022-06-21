Если китайского производителя не опередит Motorola Edge 30 Ultra

Поклонники продуктов Xiaomi в скором времени ждут поступления в продажу флагманского смартфона Xiaomi 12 Ultra. Данная модель будет представлена на смену популярному прошлогоднему Xiaomi Mi 11 Ultra 5G. Инсайдер Digital Chat Station считает, что Xiaomi 12 Ultra станет первым смартфоном на недавно анонсированном флагманском процессоре Snapdragon 8+ Gen 1.

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Пока гонка за звание производителя первого смартфона на Snapdragon 8+ Gen 1 продолжается. Motorola готовит модель Edge 30 Ultra (кодовое имя Frontier) для международных продаж. Asus в начале июня сообщала, что аппараты ROG Phone 6 на этом чипе будут представлены 5 июля на Тайване, в Китае и США. Теперь сообщается, что Xiaomi 12 Ultra появится раньше этой даты.

Этот же инсайдер заявил, что Realme GT 2 Master Explorer Edition В Китае выпустят вслед за Xiaomi 12 Ultra. Дальше пойдут флагманы на этом процессоре от OnePlus, iQOO и Red Magic. Сроки их появления могут быть названы в ближайшие несколько дней.

Ранее слухи о Xiaomi 12 Ultra говорили про экран AMOLED LTPO QHD+ 6,7 дюйма 120 Гц, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ хранилища UFS 2.1. Будет установлена система ОС Android 12 с MIUI 13.

Ёмкость аккумулятора составит 4800 мАч при зарядке 67 Вт и беспроводной зарядке 50 Вт. Среди задних камер с брендом Leica будет основная 50 Мп, сверхширокоугольная 48 Мп, телефото 48 Мп, ToF и лазерный автофокус. Разрешение передней камеры равно 20 Мп, пишет Gizmochina.

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