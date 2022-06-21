Xiaomi выпускает не только смартфоны, но и является производителем Windows-компьютеров. Китайская компания произвела на свет немало Windows-ноутбуков в разных ценовых категориях с разной функциональностью. На этот раз был представлен гибридный планшет 2 в 1 на Windows 11 и с процессором ARM под названием Xiaomi Book S.
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Это устройство выпущено по хорошо зарекомендовавшей себя формуле гибридных планшетов в стиле Microsoft Surface Pro. У него экран размером 12,4 дюйма с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560 x 1600 и частотой 60 Гц. Производитель обещает максимальную яркость 500 нит и поддержку активного стилуса.
Выделяет Xiaomi Book S среди других гибридных Windows-планшетов его процессор. Xiaomi отказалась от чипов Intel в пользу Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2. Это уже не самый новый или производительный процессор, представленный в сентябре 2020 года. И всё же, он даёт приличную скорость и заодно снижает цену устройства.
Цена эта составляет 699 евро. Её сокращению поспособствовало также отсутствие сотового модема, так что довольствоваться предстоит только Wi-Fi. Зато есть клавиатура, но стилус Xiaomi Smart Pen при желании придётся купить отдельно, пишет Neowin.