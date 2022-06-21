Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Xiaomi анонсировала Windows-планшет Book S на Snapdragon 8cx Gen 2
Первый планшет Xiaomi в стиле Microsoft Surface
анонсы и реклама
6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming OC Pro за 60тр</b>
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3060 ASUS за 50тр в Ситилинке
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр

Xiaomi выпускает не только смартфоны, но и является производителем Windows-компьютеров. Китайская компания произвела на свет немало Windows-ноутбуков в разных ценовых категориях с разной функциональностью. На этот раз был представлен гибридный планшет 2 в 1 на Windows 11 и с процессором ARM под названием Xiaomi Book S.

реклама

Это устройство выпущено по хорошо зарекомендовавшей себя формуле гибридных планшетов в стиле Microsoft Surface Pro. У него экран размером 12,4 дюйма с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560 x 1600 и частотой 60 Гц. Производитель обещает максимальную яркость 500 нит и поддержку активного стилуса.

Выделяет Xiaomi Book S среди других гибридных Windows-планшетов его процессор. Xiaomi отказалась от чипов Intel в пользу Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2. Это уже не самый новый или производительный процессор, представленный в сентябре 2020 года. И всё же, он даёт приличную скорость и заодно снижает цену устройства.

Цена эта составляет 699 евро. Её сокращению поспособствовало также отсутствие сотового модема, так что довольствоваться предстоит только Wi-Fi. Зато есть клавиатура, но стилус Xiaomi Smart Pen при желании придётся купить отдельно, пишет Neowin.

анонсы и реклама
-45000р на 6800XT ASUS
3070 Ti за 80 тр в Регарде
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi #планшеты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сеть попала очередная информация о флагманском смартфоне Xiaomi 12 Ultra
Xiaomi Poco F4 GT провалил тестирование в Apex Legends Mobile
Xiaomi привезла в Европу 4K-телевизоры стоимостью от 450 евро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спустя 17 тысяч долларов стример всё-таки смог «выбить» пятизвёздный самоцвет в Diablo Immortal
32
Цены на видеокарты в РФ продолжают падать на фоне укрепления курса рубля и снижения курса Эфира
17
Падение курса Биткоина может быть связано со спекуляциями и попыткой отнять $350 млн у Celsius
7
Майнеры РФ избавляются от видеокарт – Radeon RX 6650XT за 50 000р vs GeForce GTX 1080Ti за 25 000р
31
Илон Маск: "Роскосмос" может только мечтать о такой "пусковой" нагрузке, как у SpaceX
70
Цена RTX 3080 Ti снизилась до 100 000 руб на фоне обвала эфира
13
Техасская резня добралась до магазина Steam
+
Представлен смартфон Realme Q5x на чипе Dimensity 700 с батареей 5000 мАч
+
На фоне снижения курса Эфира наблюдается снижение цен на видеокарты NVIDIA в российских магазинах
5
Санкции добрались до российской авиации – самолёты разбирают на запчасти, а вся надежда на Китай
35
СМИ: AliExpress блокирует покупки россиян с Qiwi-кошельков, сделанные в долларах
21
Первую видеокарту Intel Arc A380 с нестандартным дизайном разобрали — схема VRM 2+1
3
Майнеры купили не менее 14 200 000 видеокарт за полтора года
17
Видеокарты AMD Radeon RX 8000 и NVIDIA GeForce RTX 5000 выйдут в 2024г и получат 3-нм техпроцесс
23
Известный майнер назвал условия для перехода Эфира на PoS – криптозима и падение курса до $500
6
Российские банки массово закрывают офисы очного обслуживания
+
Apple расширит поддержку кодека AV1 в своих системах и устройствах
+
Открыт предварительный заказ новеллы AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative в Steam
+
Intel случайно отнесла процессоры Skylake к семейству Alder Lake
14
Впервые за 7 лет доллар опустился ниже 55 рублей
149

Популярные статьи

10 самых популярных SSD объемом 1 ТБ в июне 2022 года
54
Microsoft заблокировала загрузку Windows и начала блокировать обновления — решаем проблему
33
Биткоин может упасть до нуля – что будет с курсом криптовалюты летом 2022 года
26
Насколько плоха клавиатура за 600 рублей - мини-обзор мембранки A4Tech FKS10
41
Ретроклокинг: история Super HEDT
10
Во время криптолихорадки 2021 года майнеры купили видеокарт на $15 млрд, но цены снижаются медленно
6
Биткоин во время ковид-кризиса 2020 и сегодня: сходства и различия, перспективы восстановления
30
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 4
6
Фестиваль демоверсий в Steam - на какие игры стоит обратить внимание
10
Postal: Brain Damaged - психоделическая шизофрения, возведенная в абсолют
3

Сейчас обсуждают

flyval
15:29
А ты лично видел хотя бы одного из этих 3 миллионов? Или в телевизоре сказали?
Россияне сообщают о невозможности загрузки Windows 10 с официального сайта Microsoft
Зеновий Радеонович
15:19
"как их отличить от обычных: по возможности изучить её историю, а также протестировать аппарат в бенчмарках, показывающих общую работоспособность."
На рынок попали тысячи видеокарт после майнинга: как их отличить от обычных, и чем они опасны
&lt;TopUpdate&gt;
15:17
Так уже кидали же фотку, с двухчиповой картой для научных расчётов. Так что сделают подобную для игрового сегмента.
Инсайдеры не теряют надежду на выпуск компанией AMD GPU Navi 3X с двумя GCD и 16384 SP
BarDuck
15:14
Лёгочные нарушения? Ковидло тоже обнаружат?
Будущие смарт-часы Huawei смогут измерять уровень сахара в крови
tonic_guru
15:12
Не подсказывай:)) с них станет:)
На рынок попали тысячи видеокарт после майнинга: как их отличить от обычных, и чем они опасны
Adam Smith
15:12
хрена ты бабушек пялишь)))) сплощное напалово)))) ты же писал 500р для своих
Впервые за 7 лет доллар опустился ниже 55 рублей
Kasyan
15:11
Пусть страдают.
RX 6700XT подешевела в два с половиной раза в российской рознице
Infinity78
15:11
Сначала твои родител-дегенераты зачали и родили тебя в этой убогой по твоему мнению стране. Зачем они так издеваются над своим ребенком - непонятно. Одно понятно, что зачинали тебя в нарко-алко-комато...
Впервые за 7 лет доллар опустился ниже 55 рублей
Hellbeast
15:10
Ты что, совсем тупой? Всю жизнь с одних и тех же цехов хлеб завозится в магазины, стандартный кирпич, и ещё ни разу проблем не было
Впервые за 7 лет доллар опустился ниже 55 рублей
Kasyan
15:10
Какой может быть потенциал у GlobalFoundries с их 12LP+?!
Бывший глава Google рекомендовал властям США использовать потенциал Intel и GlobalFoundries для локального производства чипов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем