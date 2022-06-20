Будет показано обращение программ к устройствам вроде камеры

Конфиденциальность является одной из главных проблем современных устройств. Неважно, на Android они или на iOS, на macOS или на Windows, проблемы с конфиденциальностью растут. Для исправления ситуации Microsoft тестирует инструмент аудита. Он показывает информацию о приложениях, получающих доступ к считающимся конфиденциальными аппаратным компонентам и устройствам.

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Функция «Аудит конфиденциальности» позволит пользователям Windows 11 просматривать, какие приложения обращались к устройствам вроде микрофона, камеры и т. д. В системах Android и iOS уже есть настройки разрешений, в которых можно контролировать, к чему есть доступ у установленных приложений. Инструмент аудита конфиденциальности может предложить что-то похожее на Windows 11.

Опция стала частью раздела «Конфиденциальность и безопасность» в приложении «Параметры». Кроме показа информации о доступе к микрофону с указанием времени, пользователи могут видеть, какие приложения имеют или имели доступ к скриншотам, сообщениям, данным о местоположении и многому другому.

Аудит конфиденциальности сейчас отсутствует в финальной версии Windows 11. Microsoft тестирует эту функцию в предварительной версии Windows 11 для разработчиков. Чтобы получить к ней доступ, нужно быть участником программы Windows Insider Preview и установить последнюю сборку из Dev Channel, пишет Neowin.

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