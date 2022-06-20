Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Microsoft тестирует аудит конфиденциальности в Windows 11
Будет показано обращение программ к устройствам вроде камеры
анонсы и реклама
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
3070 Ti за 80 тр в Регарде

Конфиденциальность является одной из главных проблем современных устройств. Неважно, на Android они или на iOS, на macOS или на Windows, проблемы с конфиденциальностью растут. Для исправления ситуации Microsoft тестирует инструмент аудита. Он показывает информацию о приложениях, получающих доступ к считающимся конфиденциальными аппаратным компонентам и устройствам.

реклама

Функция «Аудит конфиденциальности» позволит пользователям Windows 11 просматривать, какие приложения обращались к устройствам вроде микрофона, камеры и т. д. В системах Android и iOS уже есть настройки разрешений, в которых можно контролировать, к чему есть доступ у установленных приложений. Инструмент аудита конфиденциальности может предложить что-то похожее на Windows 11.

Опция стала частью раздела «Конфиденциальность и безопасность» в приложении «Параметры». Кроме показа информации о доступе к микрофону с указанием времени, пользователи могут видеть, какие приложения имеют или имели доступ к скриншотам, сообщениям, данным о местоположении и многому другому.

Аудит конфиденциальности сейчас отсутствует в финальной версии Windows 11. Microsoft тестирует эту функцию в предварительной версии Windows 11 для разработчиков. Чтобы получить к ней доступ, нужно быть участником программы Windows Insider Preview и установить последнюю сборку из Dev Channel, пишет Neowin.

анонсы и реклама
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-45000р на 6800XT ASUS
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#windows 11
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Обновление KB5014697 для Windows 10 и 11 ломает точки доступа Wi-Fi
Microsoft заблокировала загрузку Windows и начала блокировать обновления — решаем проблему
Новый файловый менеджер Windows 11 значительно снизит нагрузку на систему
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты в РФ продолжают падать на фоне укрепления курса рубля и снижения курса Эфира
13
Bitcoin пробивает очередное дно опустившись ниже 18,000 долларов
72
На фоне резкого падения курса Эфира игровые видеокарты NVIDIA подешевели до 30% в магазинах РФ
43
Майнеры РФ избавляются от видеокарт – Radeon RX 6650XT за 50 000р vs GeForce GTX 1080Ti за 25 000р
25
Спустя 17 тысяч долларов стример всё-таки смог «выбить» пятизвёздный самоцвет в Diablo Immortal
24
AMD задумывается о выпуске процессоров в исполнении Socket AM4 с архитектурой Zen 4
44
Илон Маск: "Роскосмос" может только мечтать о такой "пусковой" нагрузке, как у SpaceX
67
Падение курса Биткоина может быть связано со спекуляциями и попыткой отнять $350 млн у Celsius
4
Цена RTX 3080 Ti снизилась до 100 000 руб на фоне обвала эфира
13
Pentaform начала продажу компактного ПК, встроенного в обычную клавиатуру
17
Техасская резня добралась до магазина Steam
+
Представлен смартфон Realme Q5x на чипе Dimensity 700 с батареей 5000 мАч
+
Владельцы айфонов будут переплачивать за подписку Telegram Premium 70 рублей
4
Майнеры купили не менее 14 200 000 видеокарт за полтора года
17
Nvidia GeForce RTX 4090 получит предел мощности 800 Вт и более низкий TDP по умолчанию
39
Суперфламган NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti может получить мощность до 800 Вт – Tom’s Hardware
5
Первую видеокарту Intel Arc A380 с нестандартным дизайном разобрали — схема VRM 2+1
3
Apple расширит поддержку кодека AV1 в своих системах и устройствах
+
Открыт предварительный заказ новеллы AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative в Steam
+
Intel случайно отнесла процессоры Skylake к семейству Alder Lake
13

Популярные статьи

10 самых популярных SSD объемом 1 ТБ в июне 2022 года
43
Обзор ультратонкой оптической клавиатуры Keychron K7 65%
57
Биткоин может упасть до нуля – что будет с курсом криптовалюты летом 2022 года
24
Microsoft заблокировала загрузку Windows и начала блокировать обновления — решаем проблему
15
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 1
15
Во время криптолихорадки 2021 года майнеры купили видеокарт на $15 млрд, но цены снижаются медленно
6
Биткоин во время ковид-кризиса 2020 и сегодня: сходства и различия, перспективы восстановления
23
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 4
5
Насколько плоха клавиатура за 600 рублей - мини-обзор мембранки A4Tech FKS10
+

Сейчас обсуждают

Chingizid
20:57
Даун, над сталкром работали большей частью Русские программисты, ведь как ни крути подавляющая часть населения Украины - Русские.
СМИ: в России готовят «план спасения» отечественных разработчиков игр
Нешешбек
20:56
Unreal Commander ещё лучше будет
Новый файловый менеджер Windows 11 значительно снизит нагрузку на систему
Серегарус
20:55
угу..только материнские платы куда-то исчезли
Бюджетные игровые процессоры становятся дешевле в магазинах РФ на фоне укрепления курса рубля
WoWCHK
20:40
Тут как раз Литва забухтела)
Новые современные "Жигули" будут собираться под контролем китайских экспертов машиностроения
WoWCHK
20:39
На КДПВ "Москвич". Афтар норкоман?
Новые современные "Жигули" будут собираться под контролем китайских экспертов машиностроения
GrozaX
20:33
Ну только динамичное разрешение) так что это не полный 4К
Консольная версия Forza Motorsport будет работать в режиме 4К/60 FPS
Камень Куст
20:28
Как раз таки не для геймеров, для геймеров нужна комбинация альт-ф4, ф5 ф6, нампад для калькулейшена куда удобней горизонтального набора, скриншоты плюс какой нибудь мультимедийный функционал без выхо...
Обзор ультратонкой оптической клавиатуры Keychron K7 65%
sevik68
20:24
практически за те же деньги уже продается самс А12 3/32 с куда лучшей фотооптикой, 8-ядерным Exynos и пр.
Анонсирован бюджетный смартфон realme C30 с ёмким аккумулятором за $95
sevik68
20:20
и даже не каждые два года
В стратегии Dune Spice Wars появился мультиплеер
Mad Deepness
20:19
1080ti уделывает 3060 везде, если не учитывать лучи, длсс и прочее.
Майнеры РФ избавляются от видеокарт – Radeon RX 6650XT за 50 000р vs GeForce GTX 1080Ti за 25 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем