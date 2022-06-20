Бренд Poco готовится к релизу очередного смартфона уже на этой неделе. Модель X4 GT представят для международных продаж 23 июня. В Твиттере производитель сам поделился некоторыми характеристиками этого устройства.
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Судя по тизеру, аппарат обладает быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Также известно об использовании системы на чипе MediaTek Dimensity 8100 SoC. Последним точно подтвержденным параметром является частота обновления экрана в 144 Гц.
Также готовится к релизу другая модель под названием Poco F4 5G. Про неё известно об использовании процессора Snapdragon 870, экрана AMOLED с частотой 120 Гц и зарядки 67 Вт.
Смартфон X4 GT представляет собой переименованный вариант аппарата Redmi Note 11T Pro, который ранее поступил в продажу в Китае. Он тоже работает на чипе Dimensity 8100, но у него экран LCD с частотой 120 Гц. Это делает его более похожим на Note 11T Pro+, но у последнего мощнее зарядка 120 Вт, напоминает Gizmochina.