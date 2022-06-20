Спецификации пока неизвестны, но 5G не будет

Компания Motorola известна как производитель смартфонов, но временами она выпускает и планшеты. В недалёком будущем на прилавки должен поступить очередной из них. У американского бренда есть линейка устройств Moto Tab G, куда скоро войдёт новая модель.

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Планшет Moto Tab G62 заметили на сайте Google Play Supported Devices. Запись в базе данных содержит как маркетинговое название Tab G62, так и модельные номера XT2261-1 и XT2261-2. Первый относится к версии с поддержкой стандарта связи 4G, второй только с LTE.

К сожалению, другие сведения об устройстве пока неизвестны, в том числе его спецификации. Название говорит о позиционировании между ранее выпущенными Moto Tab G20 и Tab G70, последний из которых относится к флагманской категории. Он обладает экраном 11 дюймов с разрешением 2K. Внутри находится процессор MediaTek Helio G90T и аккумулятор ёмкостью 7700 мАч с зарядкой мощностью 20 Вт. Этот планшет вышел на системе Android 11 и с четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos. Характеристики Tab G62 по сравнению с этими могут быть чуть ниже, пишет Gizmochina.

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