Осталось узнать, когда эта карта окажется на прилавках и почём

Согласно слухам, видеокарты Nvidia нового поколения на подходе, они будут быстрыми и горячими. Карты линейки GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace) могут получить прирост энергопотребления в 50–100 Вт по сравнению с предшественниками.

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Инсайдер kopite7kimi, который в своё время раньше других назвал спецификации карт на архитектуре Ampere, рассказал об энергопотреблении карт нового поколения. Следует сказать, что предел мощности отличается от TDP или TBP и представляет собой верхнюю границу, важную при разгоне.

Испытанием для блоков питания скоро станет флагманская видеокарта на чипе AD102 с пределом мощности 800 Вт. Далее идут чипы AD103 с ограничением в 450 Вт, AD104 — 400 Вт, а AD106 — 260 Вт. В прошлом обозначения xx106 были у GPU начального уровня, а xx104 у среднего уровня.

У ноутбуков числа скромнее. Мобильные версии AD103 и AD104 имеют ограничение мощности в 175 Вт, а AD106 в 140 Вт.

Значения в 800 Вт можно достичь с парой новых разъёмов питания PCIe 5.0, каждый из которых способен дать 600 Вт. Если бы эта карта использовала 8-контактные разъёмы питания, ей потребовалось бы шесть кабелей. В продаже пока мало блоков питания с двумя такими коннекторами и такой большой мощностью. Также будет интересно узнать про охлаждение и уровень шума карт с 18432 ядрами CUDA.

Полноценный чип AD102 будет потреблять 0,0434 Вт на одно ядро CUDA, что ненамного превосходит 0,0419 Вт на ядро в RTX 3090 Ti. Ранее была информация, что Nvidia тестировала TDP 600 Вт для 4090. Это оставит 200 Вт для разгона, пишет Techspot.

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