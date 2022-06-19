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Nvidia GeForce RTX 4090 получит предел мощности 800 Вт и более низкий TDP по умолчанию
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Согласно слухам, видеокарты Nvidia нового поколения на подходе, они будут быстрыми и горячими. Карты линейки GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace) могут получить прирост энергопотребления в 50–100 Вт по сравнению с предшественниками. 

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Инсайдер kopite7kimi, который в своё время раньше других назвал спецификации карт на архитектуре Ampere, рассказал об энергопотреблении карт нового поколения. Следует сказать, что предел мощности отличается от TDP или TBP и представляет собой верхнюю границу, важную при разгоне.

Испытанием для блоков питания скоро станет флагманская видеокарта  на чипе AD102 с пределом мощности 800 Вт. Далее идут чипы AD103 с ограничением в 450 Вт, AD104 — 400 Вт, а AD106 — 260 Вт. В прошлом обозначения xx106 были у GPU начального уровня, а xx104 у среднего уровня.

У ноутбуков числа скромнее. Мобильные версии AD103 и AD104 имеют ограничение мощности в 175 Вт, а AD106 в 140 Вт.

Значения в 800 Вт можно достичь с парой новых разъёмов питания PCIe 5.0, каждый из которых способен дать 600 Вт. Если бы эта карта использовала 8-контактные разъёмы питания, ей потребовалось бы шесть кабелей. В продаже пока мало блоков питания с двумя такими коннекторами и такой большой мощностью. Также будет интересно узнать про охлаждение и уровень шума карт с 18432 ядрами CUDA.

Полноценный чип AD102 будет потреблять 0,0434 Вт на одно ядро CUDA, что ненамного превосходит 0,0419 Вт на ядро в RTX 3090 Ti. Ранее была информация, что Nvidia тестировала TDP 600 Вт для 4090. Это оставит 200 Вт для разгона, пишет Techspot.

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#nvidia #видеокарты
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Chimbal
14:38
"темпы и кэши браузера такая же подкачка" - кэш и подкачка разные вещи и выполняют разные задачи. п.с. браузеры уже давно научились содержать кэш в оперативной памяти.
Kingston KVR29N21D8/32: Разгоняю 64GB ОЗУ на системах AMD (AM4, B450) / Intel (LGA1200, B560)
Эовейн Триада
14:31
темпы и кэши браузера такая же подкачка, по сути отличается только название файла... а так и там и тут льются данные на диск туда сюда нон стоп, особенно браузерами и мессенджерами. Не знаю, что вы та...
Kingston KVR29N21D8/32: Разгоняю 64GB ОЗУ на системах AMD (AM4, B450) / Intel (LGA1200, B560)
Нешешбек
14:30
правильно ТЕМP это и есть "зона в которой приложение хранит временные данные необходимые для работы" и эту папку используют все программы, а не только OS.
Kingston KVR29N21D8/32: Разгоняю 64GB ОЗУ на системах AMD (AM4, B450) / Intel (LGA1200, B560)
Эовейн Триада
14:28
Это предел мощности же, видимо реально в играх будет 350-450 ватт, +100-130 ватт процессор. Да много, но в целом кто такое покупает, не парится. Тут главное, чтобы карту сделали без просчётов, с запас...
Nvidia GeForce RTX 4090 получит предел мощности 800 Вт и более низкий TDP по умолчанию
Гоогле Гооглев
14:28
Чувашень или мордвин?
Bitcoin пробивает очередное дно опустившись ниже 18,000 долларов
Chimbal
14:28
"TEMP" это лишь папка в которую условились сбрасывать "временный мусор", и эта папка относится в первую очередь к операционной системе и её компонентам (установочные пакеты и т.п.). Не следует путать...
Kingston KVR29N21D8/32: Разгоняю 64GB ОЗУ на системах AMD (AM4, B450) / Intel (LGA1200, B560)
neSaint
14:25
По какому другому ) - ты хочешь сказать что закупались когда штормило на 90 -120? Ну это же ерунда - просто есть ценовой сговор у всех сетей крупных, пока нет крупных поставок проще сидеть и барыжит...
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Нешешбек
14:25
"зона в которой приложение хранит временные данные необходимые для работы" - это папка TEMP
Kingston KVR29N21D8/32: Разгоняю 64GB ОЗУ на системах AMD (AM4, B450) / Intel (LGA1200, B560)
ахахах
14:24
мы умрём без дорогого вида рыб,таких как сёмга.Сёмга-это дорогие лососевые.Вон на даче карасей с окунями наловил и норм
Россияне сообщают о невозможности загрузки Windows 10 с официального сайта Microsoft
Chimbal
14:22
Рабочий кэш называть подкачкой не совсем правильно, он не расширяет доступный объем ОЗУ за счет крайне медленной файловой системы, это просто зона в которой приложение хранит временные данные необходи...
Kingston KVR29N21D8/32: Разгоняю 64GB ОЗУ на системах AMD (AM4, B450) / Intel (LGA1200, B560)
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