Microsoft обновила свою страницу панели мониторинга состояния Windows, опубликовав там найденную неполадку в системах Windows. По сведениям Microsoft, накопительные обновления от 14 июня вызывают проблемы в работе точек доступа Wi-Fi. При подключении к точке доступа компьютеры на Windows разрывают соединение с интернетом.
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Проблема существует на разных версиях Windows, потребительских и серверных. В их число входят Windows 11, 10 и даже 7. Пока единственным вариантом не столкнуться с этой ошибкой является отключение точки доступа Wi-Fi и использование другого варианта подключения к интернету.
Если кому-то очень нужно пользоваться точкой доступа Wi-Fi на своих компьютерах на Windows, можно попытаться откатить проблемное обновление Windows и подождать появления другого обновления, в котором эта ошибка будет устранена, пишет Neowin.